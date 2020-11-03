كورس اماديوس بسعر جدا مغري

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: كورس اماديوس بسعر جدا مغري - في الجيزة مصر

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بدل ما تدور على وظيفة خلي الوظيفة تدور عليك🧐 دلوقتي تقدر تبقا مسؤل حجز تذاكر طيران في اسبوع واحد فقط ✈️ لا يشترط المؤهل ولا السن يعني لجميع الخرجين 👌 = من خلال كورس اماديوس معتمد دوليا - بنقدملك الكورس عملي ونظري علي ايدي محاضرين معتمدين - بنرشحك لكبري شركات حجز تذاكر الطيران في مصر - المرتب في الشركات بيبداء من 350 دولا شهريا كل اللي عليك تنورنا في المركز احجز مكانك في الرواند المناسب قبل انتهاء الخصم 🏢عنوانا / 41 شارع البطل احمد عبد العزيز المهندسين موبايل : 01019444398 ارضى : 02/330468
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: leader
التليفون: 01093740981

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العنوان: 41 البطل احمد عبد العزيز- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 800 جنيه
تاريخ الإعلان: 5/1/2021
رقم الإعلان: 2078851
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

(للبيع)

إعلان مميز
اثاث شركات مكتبي 01003755888 معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - اثاث مكتبي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بتراس والفرش هدية في العين السخنة علي بعد 70 دقيقة من القاهرة

امتلك شاليهك بتراس والفرش هدية في العين السخنة علي بعد 70 دقيقة من القاهرة

(للبيع)

امتلك شاليهك بالفرش علي بعد14 كم من بوابات العين السخنة علي خليج السويس. مكون من (غرفة+حمام+مطبخ امر.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

89,000 جنيه

5/1/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع بجارن وفرح اولادك براس سدر

شاليه للبيع بجارن وفرح اولادك براس سدر

(للتقسيط)

شاليه للبيع في ارقي قري راس سدر بمساحة 62 م مكون من (غرفة+حمام +تراس +مطبخ امريكي+ريسبشن) الخدمات: ا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 ريال

5/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب موظف امن في العاصمة الادارية

مطلوب موظف امن في العاصمة الادارية

(فرصة عمل)

##تعيين فوري## مطلوب موظف امن في العاصمة الادارية 👨🏻‍✈️ 📝 الشر.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

3,100 جنيه

5/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شقتك في منطقة r7 علي المحور المركزي في اكبر مناطق الحيوية

امتلك شقتك في منطقة r7 علي المحور المركزي في اكبر مناطق الحيوية

(للبيع)

امتلك شقتك بجوار انهر الاخضر ومسجد الفتح العليم وفندق الماسة في ميدتاون سكاي في العاصمة الاداريه علي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

5/1/2021
صورة الاعلان: مدخل بيانات

مدخل بيانات

(فرصة عمل)

داتا انتري شباب وبنات تامين صحي وتامين اجتماعي شرط اجادة استخدام الانترنت السن من – – – – 18 : 50 سن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

5/1/2021
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صورة الاعلان: خدمه العملاء

خدمه العملاء

(فرصة عمل)

خدمة عملاء براتب ثابت 4000 ج بتامين صحي وتامين اجتماعي وزيادة سنوية مرتين في السنة باجازة الجمعة من .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

5/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب فنى اسنان لمعمل بجدة

مطلوب فنى اسنان لمعمل بجدة

(فرصة عمل)

مطلوب لمعمل أسنان بجدة فنى أسنان . يجيد بناء البورسلين / الشـمع / المعدن / الاكريل خبرة لاتقل عن خم.
العنوان:

الجيزة - مصر

300 ريال

5/1/2021
صورة الاعلان: عاجل مطلوب مندوبين مبيعات لشركة مواد غذائية كبرى بالسعودية - الرياض

عاجل مطلوب مندوبين مبيعات لشركة مواد غذائية كبرى بالسعودية - الرياض

(فرصة عمل)

عاجل مطلوب لشركة مواد غذائية كبرى بالسعودية - الرياض #مندوبين_مبيعات شروط التقديم على الوظيفة:- - خب.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

5/1/2021
صورة الاعلان: عاجل مطلوب مدير مشتريات لشركة مواد غذائية كبرى بالسعودية - الرياض

عاجل مطلوب مدير مشتريات لشركة مواد غذائية كبرى بالسعودية - الرياض

(فرصة عمل)

مطلوب مدير مشتريات شروط التقديم على الوظيفة:- -خبرة لا تقل عن 5 سنوات . -ملم بجميع إجراءات التخليص ا.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

5/1/2021
صورة الاعلان: عاجل مطلوب منسق زهور لمحل زهور بمنطقة عسير - بالسعودية

عاجل مطلوب منسق زهور لمحل زهور بمنطقة عسير - بالسعودية

(فرصة عمل)

عاجل مطلوب لمحل زهور بمنطقة عسير - بالسعودية #منسق_زهور شروط التقديم على الوظيفة:- - خبرة كبيرة بمحل.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

5/1/2021
صورة الاعلان: عاجل مطلوب Senior ASP.NET CORE developer لكبرى شركات المطاعم بالرياض - السع

عاجل مطلوب Senior ASP.NET CORE developer لكبرى شركات المطاعم بالرياض - السع

(فرصة عمل)

عاجل مطلوب لكبرى شركات المطاعم بالرياض - السعودية #Senior ASP.NET CORE developer for ERP solution شر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/1/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع باقل مقدم بجاردن كبير في روزا

شاليه للبيع باقل مقدم بجاردن كبير في روزا

(للبيع)

باقل مقدم واطول فترة سداد تقدرتمتلك شاليه بجاردن علي رمال ناعمة باجمل قري راس سدر. بمساحة 115م مك.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

115,000 جنيه

5/1/2021
صورة الاعلان: تملك بروف واسع لحفلات الشواه علي رمال ناعمة براس سدر

تملك بروف واسع لحفلات الشواه علي رمال ناعمة براس سدر

(للبيع)

بمقدم 84 الف وانظمة اقساط مختلفة علي قد الايد. امتلك شاليه باجمل قري راس السدر واستمتع بمياهة ال.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

5/1/2021
صورة الاعلان: فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر

فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر

(للبيع)

حفارة فابو 🤩🔥🔥🔥🔥 🌐🌐 تستخدم حفارة فابو في حفر.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

5/1/2021
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