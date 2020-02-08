كورس التطريز

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
"مشروعك من بيتك" ايوه زي ما بنقولك كده اكيد عارفة شغل الهاند ميد واسعاره وعلشان كده احنا عملنالك كورس هتتعلمي فيه معانا كل ما يخص شغل الهاند ميد في التطريز من البداية حتى الاحتراف. ومش بس كده علشان مشروعك يكمل وتقدري تحققي مكسب منه لازم تكوني عارفة ازاي هتسوقي للمنتجات اللي انتي بتعمليها. ودي بقي هديه مننا هنعلمك ازاي تسوقي لمنتجك اون لاين من خلال ورشة تسويق الكتروني مجانية في نهايه الكورس وبكده يكون مشروعك كمل وتقدري تكسبي منه وانتي وشطارتك بقي ودي صور لشغل مدربه الكورس ومتدربين كانوا م
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mahmoud elfiky
التليفون: 01010710069

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العنوان: اول شارع البحر بجوار كريب & وافل الدور الخامس- طنطا
الغربية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 250 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/2/2020
رقم الإعلان: 2052046
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقة للإيجار قانون جديد تشطيب سوبر لوكس جديدة شارع 25 بجوار فتح الله المستشا

شقة للإيجار قانون جديد تشطيب سوبر لوكس جديدة شارع 25 بجوار فتح الله المستشا

(للإيجار)

شقة للإيجار قانون جديد تشطيب سوبر لوكس جديدة شارع 25 بجوار فتح الله المستشارين والأكايمية البحرية 01.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

1,700 جنيه

8/2/2020
صورة الاعلان: شقة للإيجار قانون جديد لوكس جوار فتح الله المستشارين 25 والأكاديمية

شقة للإيجار قانون جديد لوكس جوار فتح الله المستشارين 25 والأكاديمية

(للإيجار)

شقة للإيجار قانون جديد تشطيب سوبر لوكس جديدة شارع 25 بجوار فتح الله المستشارين والأكايمية البحرية ت.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

1,700 جنيه

8/2/2020
صورة الاعلان: بأمتلاكك شقة في العاصمة فلوسك هترجعلك بعائد اكبر

بأمتلاكك شقة في العاصمة فلوسك هترجعلك بعائد اكبر

(للبيع)

امتلك واستثمر شقتك في العاصمة الادارية الجديدة وفلوسك رجعالك تاني بعائد أكبر لانها في كمبوند green a.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

185,000 جنيه

8/2/2020
صورة الاعلان: في العاصمة الادارية عيش وسط امن وحراسة 24 ساعة

في العاصمة الادارية عيش وسط امن وحراسة 24 ساعة

(للتقسيط)

وسط امن وحراسة 24 ساعة اطمن علي اولادك في الكيدز اريا وحمامات السباحة امتلك شقتك في green avenue الع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

198,000 جنيه

8/2/2020
صورة الاعلان: شقتك في العاصمة الادارية بأقل الاسعار وبالتقسيط المريح

شقتك في العاصمة الادارية بأقل الاسعار وبالتقسيط المريح

(للتقسيط)

شقتك في العاصمة الادارية بالقرب من النهر الاخضر و وسط اللاند سكيب وجمب كل خدماتك حمامات سباحة ومطاعم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

220,000 جنيه

8/2/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع تشطيب اكسترا لوكس فى العاصمة الجديدة

شقة للبيع تشطيب اكسترا لوكس فى العاصمة الجديدة

(للبيع)

امتلك شقتك تشطيب اكسترا لوكس فى تاون جيت بالعاصمة الادارية 170م (3 غرف نوم +ريسبشن +2حمام +مطبخ ) قر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

214,000 جنيه

8/2/2020
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صورة الاعلان: بجوار الجامعة الروسية امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

بجوار الجامعة الروسية امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

شقتك فى تاون جيت قريبة من الجامعة الروسية وكل خدماتك مطاعم و كافيهات ومولات ومستشفيات 180 م (3 غرف ن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

190,000 جنيه

8/2/2020
صورة الاعلان: قريب من الحى الدبلوماسى امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

قريب من الحى الدبلوماسى امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)

امتلك شقتك فى Town Gate قريب من الحى الدبلوماسى ومولات تجارية وملاهى ومستشفيات وكل خدماتك الترفيهية .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

189,000 جنيه

8/2/2020
صورة الاعلان: استلام وحدتك فوري دقايق من شارع التسعين

استلام وحدتك فوري دقايق من شارع التسعين

(للبيع)

وحدتك استلام فوري في ارقي كمبوند في التجمع الخامس واميز موقع .دقايق من التسعين والمستشفي الجوي وا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,350,000 جنيه

8/2/2020
صورة الاعلان: استلم فوري في التجمع الخامس

استلم فوري في التجمع الخامس

(للبيع)

وحدتك استلام فوري في كمبوند في التجمع الخامس وحدتك مميزة شقة علي مساحة 176 م بجاردن خاصه بمساحة 25.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,350,000 جنيه

8/2/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع بجاردن خاص في التجمع الخامس

شقة للبيع بجاردن خاص في التجمع الخامس

(للبيع)

شقة في ارقي كمبوندات التجمع الخامس بمساحة مميزة 176 م + (الجاردن بمساحة 250 م) تقسيم داخلي مميز للش.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,350,000 جنيه

8/2/2020
صورة الاعلان: فكر للمستقبل وامتلك شقتك فى 6 اكتوبر

فكر للمستقبل وامتلك شقتك فى 6 اكتوبر

(للبيع)

فكر للمستقبل وامتلك شقتك فى 6 اكتوبر قريب من نادى رياضى و مبانى ادارية وجامعة ومدرسة فرنسية وبريطاني.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

170,000 جنيه

8/2/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك وسط الحضارة والتاريخ فى صن كابيتال

امتلك شقتك وسط الحضارة والتاريخ فى صن كابيتال

(للبيع)

عيش وسط الحضارة والتاريخ وامتلك شقتك فى العاصمة السياحية 167 م (3غرف +2 حمام +ريسبشن+مطبخ+ تراس ) با.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

199,000 جنيه

8/2/2020
صورة الاعلان: مطلـوب استشارى / نائب اول " عظام "

مطلـوب استشارى / نائب اول " عظام "

(فرصة عمل)

عاجـل مطلـوب للعمل بالمملكة العربية السعودية " عظـام " . استشارى واستشارية . خبرة لا تقل.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

8/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين للعمل فى شركة الراشد للمقاولات

مطلوب مهندسين للعمل فى شركة الراشد للمقاولات

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل بشركة مقاولات بمدينة الرياض - السعودية تطلب التخصصات التاليه . الرجاء الالتزام بالشروط.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

8/2/2020
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