كورسات للأطفال ( لغة_ رسم _ برمجة _ رياضيات )

يلا بينا نساعد اطفلنا وننمي مهاراتهم في معسكرالنشاط_الصيفي لو حابب اولادك يفهم اللغة الانجليزية كلغة و لا يعتمد علي الحفظ فمكانك في كورس تأسيس اللغة الانجليزية لو ابنك او بنتك بيحب البرمجة وموهوب فيها ودة ممكن يكون مستقبلة فمكانك في كورس المبرمج الصغير️ لو حبابب تغير طريقة تفكير اولادك في الرياضيات و يكون قوي فيها و يقدر يعمل معادلات و مسأل رياضية من غير الة حاسبة فا انت في المكان الصحيح مع كورس تأسيس الرياضيات ️لو اولادك عندهم موهبة الرسم مستنيينك في فرع #الهرم العنوان : 410 #شارع #الهرم - نصر