كورسات للأطفال ( لغة_ رسم _ برمجة _ رياضيات )

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تفاصيل الإعلان
يلا بينا نساعد اطفلنا وننمي مهاراتهم في معسكرالنشاط_الصيفي لو حابب اولادك يفهم اللغة الانجليزية كلغة و لا يعتمد علي الحفظ فمكانك في كورس تأسيس اللغة الانجليزية لو ابنك او بنتك بيحب البرمجة وموهوب فيها ودة ممكن يكون مستقبلة فمكانك في كورس المبرمج الصغير️ لو حبابب تغير طريقة تفكير اولادك في الرياضيات و يكون قوي فيها و يقدر يعمل معادلات و مسأل رياضية من غير الة حاسبة فا انت في المكان الصحيح مع كورس تأسيس الرياضيات ️لو اولادك عندهم موهبة الرسم مستنيينك في فرع #الهرم العنوان : 410 #شارع #الهرم - نصر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: أكاديمية صرح
التليفون: 01204444993

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: اول شارع الهرم الرئيسي- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 350 جنيه
تاريخ الإعلان: 31/7/2021
رقم الإعلان: 2101180
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: خصم 16 % علي دفعات الكاش احجز الان شقتك امام العاصمة الادارية

خصم 16 % علي دفعات الكاش احجز الان شقتك امام العاصمة الادارية

(للبيع)

خصم 16 % علي دفعات الكاش احجز الان شقتك امام العاصمة الادارية بالحي المتميز سعر متر يبدا من 2700 .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

432,000 جنيه

1/8/2021
صورة الاعلان: شقه ايجار مفروش مدينه نصر 1200ج ف اليوم فقط

شقه ايجار مفروش مدينه نصر 1200ج ف اليوم فقط

(للإيجار)

شقة مفروشة فاخرة للايجار بموقع مميز اول مكرم عبيد بجوار سيتي ستارز مباشرة جديدة باكياسها فرش مودرن ب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

17,000 جنيه

1/8/2021
صورة الاعلان: احدث الالات تصوير ليزر xerox 5945

احدث الالات تصوير ليزر xerox 5945

(للبيع)

شغلك فى تزايد وامان مع شركه ارابيا للتجاره لانها بتقدملك اعلى جوده بسعر مميز احدث اله تصوير مستندا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

1/8/2021
صورة الاعلان: مطلوب 2 مندوب مبيعات

مطلوب 2 مندوب مبيعات

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 مندوب مبيعات للعمل لدي مصنع منتجات ورقية بالرياض راتب 180.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,800 ريال

1/8/2021
صورة الاعلان: تصميم موبايل ابلكشن - مبرمج اندرويد - مبرمج ايفون

تصميم موبايل ابلكشن - مبرمج اندرويد - مبرمج ايفون

(للبيع)

لو عندك فكرة موبايل ابلاكيشن و عايز تنفذها وبتدور على شركة محترفة يبقى خليك مع تك سوفت ، عشان احنا ف.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

2 جنيه

1/8/2021
صورة الاعلان: أرض لقطة بحري بيت الوطن اكتوبر

أرض لقطة بحري بيت الوطن اكتوبر

(للبيع)

أرض لقطة بحري بيت الوطن اكتوبر مساحة 820 متر - مرحلة 5 مدفوع 153 الف دولار مقدم + 𝟑 اقساط .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

1,200,000 جنيه

1/8/2021
صورة الاعلان: أرض عالرئيسى محور بوليفارد مباشرة

أرض عالرئيسى محور بوليفارد مباشرة

(للبيع)

أرض عالرئيسى محور بوليفارد مباشرة بيت الوطن 6 أكتوبر مرحلة 5 أساسية بجوار كمبوند جام.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

2,600,000 جنيه

1/8/2021
صورة الاعلان: أرض بحرية بيت الوطن اكتوبر

أرض بحرية بيت الوطن اكتوبر

(للبيع)

▪️ مساحة 𝟖𝟐𝟎م - مرحلة 𝟓 ▪️ مدفوع 𝟏.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

اتصل

31/7/2021
صورة الاعلان: تقدم شركه ارابيا للتجاره اقوى الالات تصوير المستندات

تقدم شركه ارابيا للتجاره اقوى الالات تصوير المستندات

(للبيع)

وحش التصوير والطباعه زيروكس 5875 - سرعه 75 صوره / الدقيقه - تكبير 400 % - تصغير 25 % - تصوير .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

31/7/2021
صورة الاعلان: لأصحاب الذوق الراقي متاح الأن عرض شقة فندقيه مفروشة للايجاراليومي والشهري

لأصحاب الذوق الراقي متاح الأن عرض شقة فندقيه مفروشة للايجاراليومي والشهري

(للإيجار)

لأصحاب الذوق الراقي متاح الأن عرض شقة فندقيه مفروشة للايجاراليومي والشهري بموقع ممتازجدا بمدينة نصر .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

33,000 جنيه

31/7/2021
صورة الاعلان: عرووووووض اليوم متاح الأن عرض شقة مفروشة للايجار اليومي والشهري

عرووووووض اليوم متاح الأن عرض شقة مفروشة للايجار اليومي والشهري

(للإيجار)

عرووووووض اليوم متاح الأن عرض شقة مفروشة للايجار اليومي والشهري بموقع بموقع ممتازجدا بمدينة نصر من ع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

950 جنيه

31/7/2021
صورة الاعلان: انتهز الفرصه والحق احجز العرض متاح الان شقه مفروشه للايجار بموقع متميز جدا

انتهز الفرصه والحق احجز العرض متاح الان شقه مفروشه للايجار بموقع متميز جدا

(للإيجار)

انتهز الفرصه والحق احجز العرض متاح الان شقه مفروشه للايجار بموقع متميز جدا بمدينه نصر في ميدان الساع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

600 جنيه

31/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب كول سنتر

مطلوب كول سنتر

(فرصة عمل)

كول سنتر بخبرة او بدون خبرة براتب ثابت 4000ج وشهر تدريب مدفوع االجر شرط االلتزام في العمل واجادة است.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

31/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب ويتر

مطلوب ويتر

(فرصة عمل)

ويتر بشرم الشيخ والغردقة براتب 3000ج + سكن + 3 وجبات + مواصالت + أسبوع إجازة بتأمينات صحي واجتماعي و.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

31/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب مواظفين سيرفيس

مطلوب مواظفين سيرفيس

(فرصة عمل)

العمل بشرم الشيخ والغردقة مؤهل متوسط- مطلوب سيرفيس لكبري الفنادق السياحية - السن من 18 : 28 سنة- 43.
العنوان:

المنيا - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

31/7/2021
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