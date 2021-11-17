كورسات الروبوت ,,, والذكاء الاصطناعى من اهم الكورسات الموجودة الان داخل اكا

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: كورسات الروبوت ,,, والذكاء الاصطناعى من اهم الكورسات الموجودة الان داخل اكا - في دمياط مصر

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- [ ] 💡لو ابنك فااضى وموهوب او عنده نشااط ومحتاج كلنا نوظف نشاطه دى فى حااجة مفيدة من سن 6 الي 10 سنوات🔎 فى #Robotcastle #academy بنديك فرصة لو حابب تشتركله في كورسيز انشطة تعلمية مهمة وحديثة وجديده ومفيدة كل دى بنقدمه لاولادناا واطفالنا فى سن مبكرة جدا وكلها ليها علاقة ب #التكنولوجيا لغة العصر الحديث واكسير الحياة واهم ما يميزها هو #علم #الروبوت 🤖✌️ و بناء عل طلب العديد من أولياء الأمور 😇 تم فتح باب الحجز فى عمل وتكوين مجموعاات جديدة مره اخري 🤖 بعد انتهاء الكورسات السابقة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اكاديمية روبوت كاسيل بدمياط
التليفون: 01551559294

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: دمياط - شارع وزير - بجوار مصنع المساوى للحلويات مباشرة اكادمية روبوت كاسيل- دمياط
دمياط -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/11/2021
رقم الإعلان: 2111787
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صورة الاعلان: أخصائيين تمريض

أخصائيين تمريض

(فرصة عمل)

مطلوب للسفر على الفور 📢📢📢🛫🛫🛫 عاجل مطلوب لكبرى المجمو.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 ريال

17/11/2021
صورة الاعلان: سجاد مطبخ

سجاد مطبخ

(للبيع)

سجاد مطبخ02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي افرشي بيتك وانتي مطمنه . خامات عالية.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/11/2021
صورة الاعلان: شركات الفحم فى مصر / المشد لانتاج و تصدير الفحم النباتى

شركات الفحم فى مصر / المشد لانتاج و تصدير الفحم النباتى

(للبيع)

شركة مصرية تقع فى محافظة دمياط تعمل فى مجال الفحم النباتى منذ نشأتها ولدينا خبرة سابقة فى تصدير الفح.
العنوان:

دمياط - مصر

اتصل

17/11/2021
صورة الاعلان: تجهيز مناطق كيدز اريا

تجهيز مناطق كيدز اريا

(للبيع)

الكيدز إيريا بمفهوم جديد مع يوينتد تويز هتعمل مشروعك بأجمل تصميم مشروعك مع يونيتد تويز .هيفرق كتي.
العنوان:

الجيزة - مصر

11,211 جنيه

17/11/2021
صورة الاعلان: الوطنية لتوفيرالمربي ات والشغالات و جليسات المسنين

الوطنية لتوفيرالمربي ات والشغالات و جليسات المسنين

(للبيع)

"خدمات عامة للشركات وتوفير عمالة منزلية بالضمانات للاسر فقط 01223333060 نوفر بالضمانات للاسر وال.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

4,000 جنيه

17/11/2021
صورة الاعلان: صيانة TORNADO الأسكندرية

صيانة TORNADO الأسكندرية

(للبيع)

مركز صيانة معتمد صيانة TORNADO الأسكندرية لأصلاح جميع أعطال ( أجهزة مطبخ * شاشات * مبرد * ميكرويف .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

150 جنيه

17/11/2021
صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K40 Pro

جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K40 Pro

(للبيع)

Features: •Fingerprint Capacity: 3000. •ID Card Capacity: 3,000 •Record Capacity:200,000 •Dis.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

17/11/2021
صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K40 Pro

جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K40 Pro

(للبيع)

Features: •Fingerprint Capacity: 3000. •ID Card Capacity: 3,000 •Record Capacity:200,000 •Dis.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

17/11/2021
صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K60 Pro

جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K60 Pro

(للبيع)

Features: •Fingerprint Capacity: 3000. •ID Card Capacity: 3,000 •Record Capacity:200,000 •Dis.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

17/11/2021
صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K60 Pro

جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K60 Pro

(للبيع)

Features: •Fingerprint Capacity: 3000. •ID Card Capacity: 3,000 •Record Capacity:200,000 •Dis.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

17/11/2021
صورة الاعلان: مصنع بنطلون - مصانع يونيفورم ( بأقل الاسعار )

مصنع بنطلون - مصانع يونيفورم ( بأقل الاسعار )

(للبيع)

مصنع بنطلون - مصانع يونيفورم ( بأقل الاسعار 01223182572 ) في حاجة الى شركة زي موحد في مصر لعملك؟ .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/11/2021
صورة الاعلان: سكرابات طبية - مصانع الملابس الطبية فى مصر

سكرابات طبية - مصانع الملابس الطبية فى مصر

(للبيع)

سكرابات طبية - مصانع الملابس الطبية فى مصر 01003358542 نصنع جميع موديلات اليونيفورم الطبي للمستشفيا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/11/2021
صورة الاعلان: موديلات ارواب تخرج - قبعة التخرج

موديلات ارواب تخرج - قبعة التخرج

(للبيع)

موديلات ارواب تخرج - قبعة التخرج 01200561116 شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوشحة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/11/2021
صورة الاعلان: يونيفورم فنادق – تصنيع يونيفورم الفنادق

يونيفورم فنادق – تصنيع يونيفورم الفنادق

(للبيع)

يونيفورم فنادق – تصنيع يونيفورم الفنادق 01200561116 تقدم الشركة احدث موديلات يونيفورم الفنادق بجميع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/11/2021
صورة الاعلان: الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال

الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال

(طلب عمل)

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجل.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,000 جنيه

17/11/2021
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