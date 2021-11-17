كورسات الروبوت ,,, والذكاء الاصطناعى من اهم الكورسات الموجودة الان داخل اكا

- [ ] 💡لو ابنك فااضى وموهوب او عنده نشااط ومحتاج كلنا نوظف نشاطه دى فى حااجة مفيدة من سن 6 الي 10 سنوات🔎 فى #Robotcastle #academy بنديك فرصة لو حابب تشتركله في كورسيز انشطة تعلمية مهمة وحديثة وجديده ومفيدة كل دى بنقدمه لاولادناا واطفالنا فى سن مبكرة جدا وكلها ليها علاقة ب #التكنولوجيا لغة العصر الحديث واكسير الحياة واهم ما يميزها هو #علم #الروبوت 🤖✌️ و بناء عل طلب العديد من أولياء الأمور 😇 تم فتح باب الحجز فى عمل وتكوين مجموعاات جديدة مره اخري 🤖 بعد انتهاء الكورسات السابقة