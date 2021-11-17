كورسات الروبوت ,,, والذكاء الاصطناعى من اهم الكورسات الموجودة الان داخل اكا

(فرص)
|- [ ] 💡لو ابنك فااضى وموهوب او عنده نشااط ومحتاج كلنا نوظف نشاطه دى فى حااجة مفيدة من سن 6 الي 10 سنوات🔎 فى #Robotcastle #academy بنديك فرصة لو حابب تشتركله في كورسيز انشطة تعلمية مهمة وحديثة وجديده ومفيدة كل دى بنقدمه لاولادناا واطفالنا فى سن مبكرة جدا وكلها ليها علاقة ب #التكنولوجيا لغة العصر الحديث واكسير الحياة واهم ما يميزها هو #علم #الروبوت 🤖✌️ و بناء عل طلب العديد من أولياء الأمور 😇 تم فتح باب الحجز فى عمل وتكوين مجموعاات جديدة مره اخري 🤖 بعد انتهاء الكورسات السابقة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اكاديمية روبوت كاسيل بدمياط
|التليفون:
|01551559294
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|العنوان:
|دمياط - شارع وزير - بجوار مصنع المساوى للحلويات مباشرة اكادمية روبوت كاسيل- دمياط
دمياط - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111787
1 ريال
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11,211 جنيه
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150 جنيه
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