(للبيع)
|كود 4209 شقة للبيع 100م غرفتين كبار ورسبشن قطعتين حمام ومطبخ امام سنترال ميامى بشارع اسكندر شقة فى الرخصه بانورما البحر الدو 6 برج حديث برخصة اقصى ارتفاع السعر 900الف كاش و950الف تقسيط
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|النجار للعقارات
|التليفون:
|01273484565
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|ميامى اسكندر- ميامى
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|900,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048488
(للإيجار)- في الإسكندرية مصر
300 جنيه
(للإيجار)- في الإسكندرية مصر
300 جنيه
900,000 جنيه
900,000 جنيه
6,700,000 جنيه
9,500,000 جنيه
750,000 جنيه
اتصل
اتصل
600,000 جنيه
600 جنيه
130,000 جنيه
57,000 جنيه
165,000 جنيه
130,000 جنيه