كوب 4أونز في أفضل جوده من مصنع جاسي باك

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (كفر الشيخ) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
أكواب القهوه مقاس 4 اونز من مصنع چاسي باك 💯💯💯 فقط استمتع بالنظر اليها 👌👌👌 #متوفره_الان ورق اروبي عالي الجوده 💯 تقفيل التراسونك ضد اي تسريب 💯 أطلب الان والتوصيل شامل الاسعار لمعظم محافظات الجمهورية🚛🚛🚛🚛 📞التواصل مباشر عبر الهاتف: 01018890010 - 01000910880 - 0473107078 📍العنوان: مكتب كفرالشيخ: 4 تقسيم المحافظه الجديد - برج الجوهري
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: jassey pack
التليفون: 01001160396

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/2/2020
رقم الإعلان: 2052684
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: خطوط انتاج اطباق الفوم البيضاء والملونة - في كفر الشيخ مصر

خطوط انتاج اطباق الفوم البيضاء والملونة

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

💯👌خطوط انتاج اطباق الفوم البيضاء والملونة 👌💯توفرها لكم شركة دالتكس .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر
القسم: 

874 جنيه

10/2/2020
صورة الاعلان: تسليم مصنع اكواب ورقية 60/65 كوب /ساعة - في كفر الشيخ مصر

تسليم مصنع اكواب ورقية 60/65 كوب /ساعة

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

👌💪من احد اهم مشارعنا 💯👌تسليم مصنع الامين للاكواب الورقية 📞 .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر
القسم: 

857 جنيه

5/2/2020
صورة الاعلان: خط انتاج الأكواب الورقية - في كفر الشيخ مصر

خط انتاج الأكواب الورقية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

خط انتاج الأكواب الورقية * يمر خط الإنتاج بعدة مراحل للوصول الى الشكل النهائي للكوب الورقي بمختلف ا.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر
القسم: 

774 جنيه

4/2/2020
صورة الاعلان: خط انتاج اعلاف(مواشي – دواجن – اسماك - ارانب) - في كفر الشيخ مصر

خط انتاج اعلاف(مواشي – دواجن – اسماك - ارانب)

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

خط انتاج اعلاف(مواشي – دواجن – اسماك - ارانب) يمكنك انشاء مصنعك الان على حسب احتياجاتك وبقدرات انتاج.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر
القسم: 

553 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: خط انتاج الأكواب الورقية - في كفر الشيخ مصر

خط انتاج الأكواب الورقية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

خط انتاج الأكواب الورقية * يمر خط الإنتاج بعدة مراحل للوصول الى الشكل النهائي للكوب الورقي بمختلف اح.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر
القسم: 

756 جنيه

19/1/2020
صورة الاعلان: ماكينة انتاج اطباق الفوم وعبوات الفوم البيضاء والملونة - في كفر الشيخ مصر

ماكينة انتاج اطباق الفوم وعبوات الفوم البيضاء والملونة

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

💯💯ولاننا رقم 1 في مصر حبينا نوفر لعملائنا كل ما هو جديد 💪💪حرصا منا ع.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر
القسم: 

851 جنيه

17/1/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: خط انتاج مصبعات الأخشاب والمخلفات الزراعية - في كفر الشيخ مصر

خط انتاج مصبعات الأخشاب والمخلفات الزراعية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

خط انتاج مصبعات الأخشاب والمخلفات الزراعية كسارة الأخشاب Drum Chipper تعمل على تكسير الاخشاب من كت.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر
القسم: 

859 جنيه

6/1/2020
صورة الاعلان: خط انتاج الاكواب الورقية - في كفر الشيخ مصر

خط انتاج الاكواب الورقية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

📝لان المنتجات الورقية هي مستقبلنا دلوقتي ⏪ولان قريب جدا هيتمنع استخدام البلاستيك زي م.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر
القسم: 

957 جنيه

24/12/2019
صورة الاعلان: خطوط تصنيع السيلاچ بنظام تفريغ الهواء (Vacuum) - في كفر الشيخ مصر

خطوط تصنيع السيلاچ بنظام تفريغ الهواء (Vacuum)

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

خطوط تصنيع السيلاچ بنظام تفريغ الهواء (Vacuum) يتم انتاج بالات بوزن 25-50 كيلو جرام سيلاج الذرة - س.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر
القسم: 

748 جنيه

19/12/2019
صورة الاعلان: خط انتاج الأكواب الورقية - في كفر الشيخ مصر

خط انتاج الأكواب الورقية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

خط انتاج الأكواب الورقية * يمر خط الإنتاج بعدة مراحل للوصول الى الشكل النهائي للكوب الورقي بمختلف اح.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر
القسم: 

885 جنيه

7/12/2019
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager