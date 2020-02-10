كوب 4أونز في أفضل جوده من مصنع جاسي باك

(للبيع)
|أكواب القهوه مقاس 4 اونز من مصنع چاسي باك 💯💯💯 فقط استمتع بالنظر اليها 👌👌👌 #متوفره_الان ورق اروبي عالي الجوده 💯 تقفيل التراسونك ضد اي تسريب 💯 أطلب الان والتوصيل شامل الاسعار لمعظم محافظات الجمهورية🚛🚛🚛🚛 📞التواصل مباشر عبر الهاتف: 01018890010 - 01000910880 - 0473107078 📍العنوان: مكتب كفرالشيخ: 4 تقسيم المحافظه الجديد - برج الجوهري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|jassey pack
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|13/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052684
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