كوالين واقفال الكترونية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: كوالين واقفال الكترونية - في الرياض السعودية

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لعشاق الفخامة والجمال لدينا _شركة رحاب التنمية- كوالين واقفال الكترونية متعددة الامكانات 1_كوالين واقفال الكترونية بالبصمة 2_كوالين واقفال الكترونية بالكارت 3_كوالين واقفال بالرقم السري هذا فضلا عن ميزة التوفير فى الطاقة والكهرباء وفخامة الشكل الانسيابى وجودة المنتج والعديد من الاشكال والتصميميات الراقية للتواصل ت /0501777079 واتس
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جمال
التليفون: 0501777079

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5 دولار
تاريخ الإعلان: 9/2/2020
رقم الإعلان: 2052140
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السعر
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كاميرا كشف وفحص اسفل السيارة

(للبيع)

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5 دولار

9/2/2020
صورة الاعلان: اجهزه تفتيش الحقائب - في الرياض السعودية

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(للبيع)

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الرياض - السعودية

1 ريال

9/2/2020
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بوابات السيارات

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الرياض - السعودية

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6/2/2020
صورة الاعلان: بوابات الاشخاص والموظفين - في الرياض السعودية

بوابات الاشخاص والموظفين

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- في الرياض السعودية

تعد بوابات دخول الأفراد وخروجهم سلعة هامة وضرورية للعديد من المنشآت الكبرى والتحكم في إدارة حركة الأ.
العنوان:

الرياض - السعودية

5 دولار

6/2/2020
صورة الاعلان: حواجز امنية للسيارات - في الرياض السعودية

حواجز امنية للسيارات

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- في الرياض السعودية

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العنوان:

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اتصل

6/2/2020
صورة الاعلان: جهاز الاكس راي - في الرياض السعودية

جهاز الاكس راي

(للبيع)

- في الرياض السعودية

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الرياض - السعودية

5 دولار

5/2/2020
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صورة الاعلان: شاشات العرض التفاعليه الدعائية الرقمية وانظمة التحكم - في الرياض السعودية

شاشات العرض التفاعليه الدعائية الرقمية وانظمة التحكم

(للبيع)

- في الرياض السعودية

حان الوقت كي تلتحق بعصر التكنولوجيا شاشت تفاعليه ذكية وجذابه للمعارض والفنادق والانشطة التفاعليه تسه.
العنوان:

الرياض - السعودية

5 دولار

4/2/2020
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج الاشخاص - في الرياض السعودية

بوابات دخول وخروج الاشخاص

(للبيع)

- في الرياض السعودية

إذا كنت تبحث عن الأمان يمكنك تطلب بوابات التحكم في دخول وخروج الأشخاص تساعد في دخول الأشخاص وخروجهم .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

4/2/2020
صورة الاعلان: اجهزة كاشير - في الرياض السعودية

اجهزة كاشير

(للبيع)

- في الرياض السعودية

عرض خاص على شاشة الكاشير التى تعمل باللمس +طابعة فواتير كورية +درج النقدية +برنامج نقاط البيع الخاص .
العنوان:

الرياض - السعودية

6 ريال

4/2/2020
صورة الاعلان: جهاز الاكس راي - في الرياض السعودية

جهاز الاكس راي

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لم تعد مسالة الامن مساله هامشية بل صارت جزءا اساسيا من تكوين المنشئات العامه والفنادق والشركات والمو.
العنوان:

الرياض - السعودية

5 دولار

4/2/2020
صورة الاعلان: احبار طابعات كروت بلاستيكية - في الرياض السعودية

احبار طابعات كروت بلاستيكية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تقدم مؤسسة رحاب التنمية أحبار طابعات كروت بلاستيكية بجميع الأنواع و الماركات ومتوفر الان حبر طابعات .
العنوان:

الرياض - السعودية

6 ريال

21/1/2020
صورة الاعلان: بوابات دخول الافراد والاشخاص والموظفين بالبصمة والكارت ( ترانستيل ) - - في الرياض السعودية

بوابات دخول الافراد والاشخاص والموظفين بالبصمة والكارت ( ترانستيل ) -

(للبيع)

- في الرياض السعودية

محطات المترو او النوادى او الشركات امكانية العمل كنظام مستقل او العمل ببرنامج كمبيوتر امكانية الفتح .
العنوان:

الرياض - السعودية

5 دولار

17/1/2020
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج السيارات - في الرياض السعودية

بوابات دخول وخروج السيارات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

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العنوان:

الرياض - السعودية

5 دولار

15/1/2020
صورة الاعلان: ميزان الباركود الالكتروني - في الرياض السعودية

ميزان الباركود الالكتروني

(للبيع)

- في الرياض السعودية

ميزان باركود الكتروني للسوبر ماركت والمحلات 30 كجم • ٣٠ كيلو جرام • ١٠٠.
العنوان:

الرياض - السعودية

5 دولار

14/1/2020
صورة الاعلان: كاشف الشنط والحقائب x-ray - في الرياض السعودية

كاشف الشنط والحقائب x-ray

(للبيع)

- في الرياض السعودية

كاشف الشنط والحقائب x-ray كاشف الشنط والحقائب X_ray الجهاز ماسح ضوشى لكل ما تحويه الحقاشب يمكنه ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

5 دولار

13/1/2020
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