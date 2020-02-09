(للبيع)
|لعشاق الفخامة والجمال لدينا _شركة رحاب التنمية- كوالين واقفال الكترونية متعددة الامكانات 1_كوالين واقفال الكترونية بالبصمة 2_كوالين واقفال الكترونية بالكارت 3_كوالين واقفال بالرقم السري هذا فضلا عن ميزة التوفير فى الطاقة والكهرباء وفخامة الشكل الانسيابى وجودة المنتج والعديد من الاشكال والتصميميات الراقية للتواصل ت /0501777079 واتس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0501777079
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5 دولار
|تاريخ الإعلان:
|9/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052140
5 دولار
1 ريال
5 دولار
5 دولار
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5 دولار
5 دولار
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6 ريال
5 دولار
6 ريال
5 دولار
5 دولار
5 دولار
5 دولار