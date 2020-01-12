كوالين واقفال الكترونية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: كوالين واقفال الكترونية - في الرياض السعودية

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تقوم مؤسسة رحاب التنمية للأنظمة الأمنية بتوريد و تركيب الأقفال الإلكترونية بكافة أنواعها لأصحاب الفنادق والشقق المفروشة والمكاتب ومكاتب الدوائر الحكومية والمكاتب الخاصة والمنازل . يمكن ايضا استبدال الكوالين القديمة والاقفال دون اعادة حفر الباب. متوفر عندنا: 1- الاقفال الكترونيه بجميع انواعها (كروت، ارقام سرية، و بصمه الاصبع) . ESS 2- موفر الطاقة كهربائية والعديد ن المزايا الاخرىت / 0501777079 واتس
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جمال
التليفون: 0501777079

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5 دولار
تاريخ الإعلان: 12/1/2020
رقم الإعلان: 2048593
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع بسعر مميز براده شيمتز موديل 2010

للبيع بسعر مميز براده شيمتز موديل 2010

(للبيع)

للبيع بسعر مميز براده شيمتز موديل 2010 مع مبرد كارير فيكتور 1850 رقم العرض هو 114107 مواصفات قياسية .

1 ريال

12/1/2020
صورة الاعلان: اجهزة مناداة النادل للمطاعم والكافيهات

اجهزة مناداة النادل للمطاعم والكافيهات

(للبيع)

اجهزة المناده للمطاعم والكافيهات والمقاهى _ نقدم لكم حل التواصل اللاسلكى المباشر .

5 دولار

12/1/2020
صورة الاعلان: ميزان باركود الكترونى

ميزان باركود الكترونى

(للبيع)

ميزان باركود الكتروني للسوبر ماركت والمحلات 30 كجم • ٣٠ كيلو جرام • ١٠.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

12/1/2020
صورة الاعلان: شاشات عرض اعلانية تفاعلية ذكية تاتش

شاشات عرض اعلانية تفاعلية ذكية تاتش

(للبيع)

شاشات العرض الاعلانية التفاعلية هى من الاجهزة الاكثر تطور فى عالم الاجهزة الالكترونية وفى مجال الدع.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

12/1/2020
صورة الاعلان: مدربة رياضية

مدربة رياضية

(فرصة عمل)

مدربه رياضية شهادة جامعيه وخبرة كافية في مجال الرياضة.
العنوان:

الرياض - السعودية

40,000 ريال

12/1/2020
صورة الاعلان: طابعة الكروت البلاستيكية

طابعة الكروت البلاستيكية

(للبيع)

عرض خاص وحصرى مش هاتلاقيه عند حد تانى غير رحاب التنمية على طابعة الكروت البلاستيكية سمارت وجه واحد s.
العنوان:

الرياض - السعودية

5 دولار

12/1/2020
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صورة الاعلان: اقفال الكترونيه

اقفال الكترونيه

(للبيع)

اقفال الفنادق الالكترونية سوف توفر لك اكثر من 50 % من استهلاكك بالكهرباء فمن خلال شركة رحاب التنمية .

2 ريال

12/1/2020
صورة الاعلان: للبيع براد لامبيريت بحالة نظيفة وبارتفاع 260 سم لنقل وخزن أكبر

للبيع براد لامبيريت بحالة نظيفة وبارتفاع 260 سم لنقل وخزن أكبر

(للبيع)

للبيع براد لامبيريت بحالة نظيفة وبارتفاع 260 سم لنقل وخزن أكبر رقم العرض للسؤال عنه هو 112061 براده .
العنوان:

مكة - السعودية
القسم: 

1 ريال

12/1/2020
صورة الاعلان: تاغات ونازع مغناطيسي

تاغات ونازع مغناطيسي

(للبيع)

يوجد لدينا تاغات حجة بوابات انذار سرقه الملابس والعطور كما لدينا نازع مغناطيسي لهذه التاغات ولدينا ع.

2 ريال

12/1/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة

كاميرات مراقبة

(للبيع)

كاميرا المراقبه _ كاميرات المراقبة مجموعه من افضل كاميرات المراقبة الليلية والنهارية وكاميرات حساس.
العنوان:

الرياض - السعودية

5 دولار

11/1/2020
صورة الاعلان: بوابات كشف المعادن

بوابات كشف المعادن

(للبيع)

بوابات كشف المعادن _ بوابات كشف المعادن للكشف غن السرقات والمعادن الحاده واى نوع من المعادن .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

11/1/2020
صورة الاعلان: بوابات التحكم فى السيارات

بوابات التحكم فى السيارات

(للبيع)

بوابات دخول وخروج السيارات (بوابات الجراجات) بوابات إلكترونية للسيارات توفر أنظمة التحكم في دخول و.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

5 دولار

11/1/2020
صورة الاعلان: اجهزة نقاط البيع

اجهزة نقاط البيع

(للبيع)

اجهزة الكاشير المحاسبية والباركود تعمل على سرعة اصدار الفواتير للعملاء بما يتناسب لحظيا مع موجودات ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

2 ريال

11/1/2020
صورة الاعلان: طابعة الفواتير المحموله

طابعة الفواتير المحموله

(للبيع)

منتج مميز ومناسب جدا لمناديب المبيعات المتنقلون طابعة محموله متميزة فهي سريعه في انهاء الاعمال وتقلي.
العنوان:

الرياض - السعودية

2 ريال

11/1/2020
صورة الاعلان: اجهزه انذار

اجهزه انذار

(للبيع)

اجهزة انذار ضد السرقه والحريق للشركات والافراد مرتبطة بالجوال عند حدوث الحادث Burglar alarm and fi.
العنوان:

الرياض - السعودية

3 ريال

11/1/2020
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