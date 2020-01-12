كوالين واقفال الكترونية

(للبيع)
|تقوم مؤسسة رحاب التنمية للأنظمة الأمنية بتوريد و تركيب الأقفال الإلكترونية بكافة أنواعها لأصحاب الفنادق والشقق المفروشة والمكاتب ومكاتب الدوائر الحكومية والمكاتب الخاصة والمنازل . يمكن ايضا استبدال الكوالين القديمة والاقفال دون اعادة حفر الباب. متوفر عندنا: 1- الاقفال الكترونيه بجميع انواعها (كروت، ارقام سرية، و بصمه الاصبع) . ESS 2- موفر الطاقة كهربائية والعديد ن المزايا الاخرىت / 0501777079 واتس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0501777079
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5 دولار
|تاريخ الإعلان:
|12/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048593
1 ريال
5 دولار
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