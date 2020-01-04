كوالين واقفال الكترونية

تقوم مؤسسة رحاب التنمية للأنظمة الأمنية بتوريد و تركيب الأقفال الإلكترونية بكافة أنواعها لأصحاب الفنادق والشقق المفروشة والمكاتب ومكاتب الدوائر الحكومية والمكاتب الخاصة والمنازل . يمكن ايضا استبدال الكوالين القديمة والاقفال دون اعادة حفر الباب. متوفر عندنا: 1- الاقفال الكترونيه بجميع انواعها (كروت، ارقام سرية، و بصمه الاصبع) . ESS 2- موفر الطاقة كهربائية 3- جهاز انكودر لتشفير الكروت مع ضمان سنتان فروعنا بالمملكة العربية السعودية بالرياض – القصيم – الخبر – جدة ونشحن الى جميع المحافظات والمدن ولنا