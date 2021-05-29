كوافير حريمي لقطة للبيع بشبرا الخيمة

(للبيع)
|كوافير ٧٠ متر للبيع بشارع عمومي واجهة سيكوريت مجهز ببعض المعدات به ساونا وجاكوزي بمنطي لرض الحافي شارع سوق الاحد الرئيسي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Omar Khedr
|التليفون:
|00971503267397
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|العنوان:
|شبرا الخيمة قسم اول- شبرا الخيمة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096413
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