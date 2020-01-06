كوافيرات من مختلف الجنسيات جاهزات للاستقدام

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المغرب (الدار البيضاء الكبرى) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
يتوفر لدينا من داخل المغرب كوافيرات مغربيات شاملات متمرسات ومتخصصات لهن خبرة في الشعر والتساريح والصبغة والمنكير والبديكير والكيراتين وميكاب والمساج. كما يتوفر لدينا خبيرات تجميل وخبيرات حمام مغربي وحنايات هدفهم الجدية بالعمل وارضاء الزبائن المرجو التواصل معنا وإن شاء الله نلبي طلبكم بكل سرعة ومصداقية في التعامل نؤكد لكم اننا لسنا الوحيدون ولكن كنا وسنبقى المتميزون شركة الأسمر نور الغرب الاستقدام الأول بالمغرب موبايل +واتساب 00212664082617
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الاسمر نور الغرب
التليفون: 00212664082617

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الدار البيضاء
الدار البيضاء الكبرى -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 6/1/2020
رقم الإعلان: 2047864
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