كوافيرات من مختلف الجنسيات جاهزات للاستقدام

يتوفر لدينا من داخل المغرب كوافيرات مغربيات شاملات متمرسات ومتخصصات لهن خبرة في الشعر والتساريح والصبغة والمنكير والبديكير والكيراتين وميكاب والمساج. كما يتوفر لدينا خبيرات تجميل وخبيرات حمام مغربي وحنايات هدفهم الجدية بالعمل وارضاء الزبائن المرجو التواصل معنا وإن شاء الله نلبي طلبكم بكل سرعة ومصداقية في التعامل نؤكد لكم اننا لسنا الوحيدون ولكن كنا وسنبقى المتميزون شركة الأسمر نور الغرب الاستقدام الأول بالمغرب موبايل +واتساب 00212664082617