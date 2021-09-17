كوافيرات مغربيات جتهزات للاستقدام

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المغرب (الدار البيضاء الكبرى) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: كوافيرات مغربيات جتهزات للاستقدام - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

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جوهرة المغرب للاستقدام تامين كوافيرات شاملات شعر و ميك اب أحدث التسريحات - سشوار - هاي لايت خصل حمام مغربي - الشيرة بأنواعها حف وجه - بديكر - منيكر لجميع دول الخليج وفي اسرع وقت نوفر كل _ الحنايات _ عاملات الحمام المغربي _ مساج _ صبغات _ مسؤولات محلات _ مديرات .الخ و رواتب مميزة للتواصل و الاستفسار المرجو الاتصال بنا على مدار الساعة 00212707058384 على الرقم التالي و سوف نعمل على طلباتكم مباشرة بعد تلقيها او على البريد الالكتروني
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جوهرة المغرب للاستقدام
التليفون: 00212707058384

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - القنيطرة
الدار البيضاء الكبرى -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/11/2021
رقم الإعلان: 2112619
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صورة الاعلان: مطلوب حلاق - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

مطلوب حلاق

(فرصة عمل)

- في الدار البيضاء الكبرى المغرب

مطلوب حلاق رجالي للعمل في السعودية الراتب 2000 + 25 بالمية بعد 300 ريال للمزيد من المعلومات المرجو .
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17/9/2021
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