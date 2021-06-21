كوافيرات مغربيات جتهزات للاستقدام

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المغرب (الدار البيضاء الكبرى) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
جوهرة المغرب للاستقدام نامن لكم كوافيرات شاملات شعر و ميك اب أحدث التسريحات - سشوار - هاي لايت خصل حمام مغربي - الشيرة بأنواعها حف وجه - بديكر - منيكر لجميع دول الخليج وفي اسرع وقت نوفر كل _ الحنايات _ عاملات الحمام المغربي _ مساج _ صبغات _ مسؤولات محلات _ مديرات .الخ و رواتب مميزة للتواصل و الاستفسار المرجو الاتصال بنا على مدار الساعة 00212707058384 على الرقم التالي و سوف نعمل على طلباتكم مباشرة بعد تلقيها او على البريد الالكتروني
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جوهرة المغرب للاستقدام
التليفون: 00212707058384

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - القنيطرة
الدار البيضاء الكبرى -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/6/2021
رقم الإعلان: 2097948
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صورة الاعلان: كوافيرة مغربيةابحث عن عمل بالخليج - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

كوافيرة مغربيةابحث عن عمل بالخليج

(طلب عمل)

- في الدار البيضاء الكبرى المغرب

كوافيرة مغربية تخصص شعر تجربة 7 سنوات سبق واشتغلت بالسعودية والامارات ابحث عن عمل في احدى دول الخليج.
القسم: 

اتصل

21/6/2021
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