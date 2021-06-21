كوافيرات مغربيات جتهزات للاستقدام

(طلب عمل)
|جوهرة المغرب للاستقدام نامن لكم كوافيرات شاملات شعر و ميك اب أحدث التسريحات - سشوار - هاي لايت خصل حمام مغربي - الشيرة بأنواعها حف وجه - بديكر - منيكر لجميع دول الخليج وفي اسرع وقت نوفر كل _ الحنايات _ عاملات الحمام المغربي _ مساج _ صبغات _ مسؤولات محلات _ مديرات .الخ و رواتب مميزة للتواصل و الاستفسار المرجو الاتصال بنا على مدار الساعة 00212707058384 على الرقم التالي و سوف نعمل على طلباتكم مباشرة بعد تلقيها او على البريد الالكتروني
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جوهرة المغرب للاستقدام
|التليفون:
|00212707058384
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- القنيطرة
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097948
اتصل