كهربائي منازل بالمدينة المنورة بخصم 30%

(فرصة عمل)
|خدمة كهربائي منازل بالمدينة المنورة متخصصة لصيانة وتركيب أو إصلاح شيء كهربائي افضل كهربائي في المدينة المنورة،فني كهربائي بالمدينة المنورة،كهربائي المدينه،كهربائي المدينه المنوره،كهربائي بالمدينة المنورة،كهربائي بالمدينه المنوره،كهربائي في المدينة المنورة،كهربائي منازل المدينة المنورة،كهربائي منازل بالمدينة المنورة،معلم كهربائي بالمدينة المنورة | افضل كهربائي في المدينة المنورة،فني كهربائي بالمدينة المنورة،كهربائي المدينه،كهربائي المدينه المنوره،كهربائي بالمدينة المنورة،كهربائي بالمدينه المنور
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة خدمات منزلية
|التليفون:
|0590806623
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|العنوان:
|المدينة المنورة- المدينة المنورة
القاهرة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115087
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6,000 ريال