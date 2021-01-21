(فرصة عمل)
|مطلوب لمؤسسه مقاولات كبرى في السعوديه ( الدمام ) كهربائي مباني لديه خبره من 15 الي 20 سنه بالمجال بمرتب مميز
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه كوادر للتوظيف 998
|التليفون:
|01033117747
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|العنوان:
|- الدقي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080959
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4,000 ريال
2,000 ريال
2,500 ريال
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2,500 ريال
2,500 ريال
2,500 ريال
2,500 ريال
2,000 ريال
2,500 جنيه
5,000 جنيه