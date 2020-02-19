كمل فرحتك مع العيلة وامتلك شاليهك فى السخنة

فرحتك هتكمل مع العيلة بامتلاك شاليه 125 م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف +مطبخ امريكان +ريسبشن +2 حمام ) واستمتع باجمل الحفلات كل يوم واتفرج ع سينمات وكل فى المطاعم واصطاد ع مارينا للصيد كل ده باقل مقدم وبالتقسيط ع 7 سنين بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وافرح مع عيلتك باجمل مصيف فى السخنة