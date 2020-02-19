كمل فرحتك مع العيلة وامتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)
|فرحتك هتكمل مع العيلة بامتلاك شاليه 125 م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف +مطبخ امريكان +ريسبشن +2 حمام ) واستمتع باجمل الحفلات كل يوم واتفرج ع سينمات وكل فى المطاعم واصطاد ع مارينا للصيد كل ده باقل مقدم وبالتقسيط ع 7 سنين بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وافرح مع عيلتك باجمل مصيف فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|364,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053420
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