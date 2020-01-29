كمل ديكور بيتك بسماعات و مكبرات من IBC

(للبيع)

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صورة الاعلان: كمل ديكور بيتك بسماعات و مكبرات من IBC - في الإسكندرية مصر

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كمل ديكور بيتك بسماعات و مكبرات من IBC عايز تكمل ديكور بيتك بسماعات شكلها شيك و صوتها قوي بتدور كتير مش لاقي مكبر بقدرة صغيرة تناسبك ؟ متلفش كتير عشان IBC وفرتلك كل دا بماركة الصوتيات الاقوي JDM جيديا الكوري سماعات ديكورية علي شكل تمثال فرعوني يعني تمثال و سماعه في نفس الوقت الثقة والأمان مع IBC حلول أسهل - جودة أعلى - سعر أقل - ضمان أطول اسال عن خصومات شهر ابريل الى متتعوضش اتصل بنا علي 01029957606 او زور فرعنا فى الاسكندرية :16 شارع صديقات الكتاب المقدس المندرة بحرى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Nisreen IBC
التليفون: 01029957606

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العنوان: 16 ش. صديقات الكتاب المقدس-برج ساندى2- العصافرة بحري- الاسكندرية
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 12/4/2020
رقم الإعلان: 2057704
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صورة الاعلان: ميزان حمام 130 كيلو ابيض ماركة مور ضمان عام كامل - في الإسكندرية مصر

ميزان حمام 130 كيلو ابيض ماركة مور ضمان عام كامل

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

ميزان حمام 130 كيلو ابيض ماركة مور ضمان عام كامل السعة بالكيلو: 130 الوصف العام: ميزان حمام . بسيط.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

210 جنيه

29/1/2020
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