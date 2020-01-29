(للبيع)
|كمل ديكور بيتك بسماعات و مكبرات من IBC عايز تكمل ديكور بيتك بسماعات شكلها شيك و صوتها قوي بتدور كتير مش لاقي مكبر بقدرة صغيرة تناسبك ؟ متلفش كتير عشان IBC وفرتلك كل دا بماركة الصوتيات الاقوي JDM جيديا الكوري سماعات ديكورية علي شكل تمثال فرعوني يعني تمثال و سماعه في نفس الوقت الثقة والأمان مع IBC حلول أسهل - جودة أعلى - سعر أقل - ضمان أطول اسال عن خصومات شهر ابريل الى متتعوضش اتصل بنا علي 01029957606 او زور فرعنا فى الاسكندرية :16 شارع صديقات الكتاب المقدس المندرة بحرى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Nisreen IBC
|التليفون:
|01029957606
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|16 ش. صديقات الكتاب المقدس-برج ساندى2- العصافرة بحري- الاسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057704
210 جنيه