كمل استثمارك واحجز مكانك فى بيراميدز مول

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: كمل استثمارك واحجز مكانك فى بيراميدز مول - في القاهرة مصر

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احجز مكانك فى العاصمة الادارية وخلى استثمارك يكمل معانا امام فندق الماسة مباشرة وقريب من الحى الحكومى محلك 30 م تشطيب رخام +محارة باقل مقدم وباطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك فى بيراميدز مول
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 135,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 18/7/2020
رقم الإعلان: 2063205
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