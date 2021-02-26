كمبوند مزارع الهاشمية

(للبيع)
|مع مزارع_الهاشمية امتلك مزرعتك مسجله شهر_عقارى ( عقد_اخضر ) وابدء الاستثمار الناجح فى مشاريع الانتاج الحيوانى مع مزارع_الهاشمية مش بس هتمتلك مزرعة داخل كومبوند مزارع على اعلى مستوى لا احنا كمان هنوفرلك -العمالة - الرعاية البيطرية – وتوريد كل مايخص مشروعك -كمان هنساعدك في تسويق منتجاتك يعني مش بنبيعلك مجرد ارض لا احنا بنبيعلك مشروع متكامل وبنساعدك للوصول لاعلى درجات النجاح مساحات تبدا من (8 قيراط تقريبأ ) متفوتش الفرصة والحق اشترى مزرعتك في أسرع وقت تواصل معنا علي 01002982451
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هاشم تريد
|التليفون:
|01002982451
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الكيلو100طريق مصر اسماعيلية الصحراوي- الإسماعيلية
الإسماعيلية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|475,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/3/2021
|رقم الإعلان:
|2086003
450,000 جنيه
325,000 جنيه
900,000 جنيه
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325,000 جنيه
325,000 جنيه
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