كمبوند مزارع الهاشمية

مع مزارع_الهاشمية امتلك مزرعتك مسجله شهر_عقارى ( عقد_اخضر ) وابدء الاستثمار الناجح فى مشاريع الانتاج الحيوانى مع مزارع_الهاشمية مش بس هتمتلك مزرعة داخل كومبوند مزارع على اعلى مستوى لا احنا كمان هنوفرلك -العمالة - الرعاية البيطرية – وتوريد كل مايخص مشروعك -كمان هنساعدك في تسويق منتجاتك يعني مش بنبيعلك مجرد ارض لا احنا بنبيعلك مشروع متكامل وبنساعدك للوصول لاعلى درجات النجاح مساحات تبدا من (8 قيراط تقريبأ ) متفوتش الفرصة والحق اشترى مزرعتك في أسرع وقت تواصل معنا علي 01002982451