كمبوند مزارع الهاشمية

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الإسماعيلية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: كمبوند مزارع الهاشمية - في الإسماعيلية مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

مع مزارع_الهاشمية امتلك مزرعتك مسجله شهر_عقارى ( عقد_اخضر ) وابدء الاستثمار الناجح فى مشاريع الانتاج الحيوانى مع مزارع_الهاشمية مش بس هتمتلك مزرعة داخل كومبوند مزارع على اعلى مستوى لا احنا كمان هنوفرلك -العمالة - الرعاية البيطرية – وتوريد كل مايخص مشروعك -كمان هنساعدك في تسويق منتجاتك يعني مش بنبيعلك مجرد ارض لا احنا بنبيعلك مشروع متكامل وبنساعدك للوصول لاعلى درجات النجاح مساحات تبدا من (8 قيراط تقريبأ ) متفوتش الفرصة والحق اشترى مزرعتك في أسرع وقت تواصل معنا علي 01002982451
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هاشم تريد
التليفون: 01002982451

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الكيلو100طريق مصر اسماعيلية الصحراوي- الإسماعيلية
الإسماعيلية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 475,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/3/2021
رقم الإعلان: 2086003
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: كمبوند مارع الهاشمية - في الإسماعيلية مصر

كمبوند مارع الهاشمية

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

مع #مزارع_الهاشمية امتلك مزرعتك مسجله #شهر_عقارى ( #عقد_اخضر ) وابدء الاستثمار الناجح فى مشاريع الا.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

450,000 جنيه

26/2/2021
صورة الاعلان: مزارع للبيع داخل كمبوند الهاشمية - في الإسماعيلية مصر

مزارع للبيع داخل كمبوند الهاشمية

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

مزارع_الهاشمية هى أفضل أختيار بتوفر لك مزارع بمساحات مختلفة تبدأ من ربع فدان ( 6 قيراط ) المزارع ف.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

325,000 جنيه

19/2/2021
صورة الاعلان: مزرعة خيل للبيع داخل كمبوند الهاشمية - في الإسماعيلية مصر

مزرعة خيل للبيع داخل كمبوند الهاشمية

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

مزارع_الهاشمية🌿 فرصة لكل مربى الخيل 🐎 فى مصر 👌 للبيع مزرعة خيول 🐎 ع.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

900,000 جنيه

15/2/2021
صورة الاعلان: مزارع للبيع داخل كمبوند الهاشمية - في الإسماعيلية مصر

مزارع للبيع داخل كمبوند الهاشمية

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

مزارع_الهاشمية بتدور على مزرعة تصلح لمشايع الانتاج الحيواني فى نفس الوقت قريبه تقدر تتابعها في أي وق.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

اتصل

5/2/2021
صورة الاعلان: مزارع للبيع داخل كمبوند الهاشمية - في الإسماعيلية مصر

مزارع للبيع داخل كمبوند الهاشمية

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

عاوز مزرعة تصلح لمشاريع الانتاج الحيواني والزراعي الحديث🐮🐓 🐠🌾 الحل .
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

اتصل

29/1/2021
صورة الاعلان: مزارع للبيع - في الإسماعيلية مصر

مزارع للبيع

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

مزرعة خيول للبيع على مساحة (نصف فدان ) داخل كمبوند الهاشمية كامل الخدمات . مسجله شهر عقارى على طريق .
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

اتصل

28/1/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: مزارع للبيع داخل كمبوند الهاشمية - في الإسماعيلية مصر

مزارع للبيع داخل كمبوند الهاشمية

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

#مزارع_الهاشمية 🌿 اِمتلك مزرعتك داخل أكبر كمبوند #مزارع_الهاشمية بتوفر لك مساحات تبدأ من رب.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

اتصل

22/1/2021
صورة الاعلان: مزارع للبيع داخل كمبوند الهاشمية - في الإسماعيلية مصر

مزارع للبيع داخل كمبوند الهاشمية

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

#مزارع _الهاشمية تسمين العجول من اهم مشاريع الانتاج الحيواني الناجح في مصر وبتحقق ارباح وعائد كبير ا.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

اتصل

7/1/2021
صورة الاعلان: مزارع للبيع - في الإسماعيلية مصر

مزارع للبيع

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

#مزارع_الهاشمية 🌿 مشكلة بتقابل كتير في شراء مزرعة🏡صالحة لمشاريع الانتاج الحيواني .
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

اتصل

30/12/2020
صورة الاعلان: مزارع للبيع - في الإسماعيلية مصر

مزارع للبيع

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

#مزارع_الهاشمية #بمقدم_50% تقدر تمتلك مزرعة . صالحة لمشاريع الانتاج (الحيوانى الداجنى السمكى الزر.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

اتصل

25/12/2020
صورة الاعلان: مزارع للبيع - في الإسماعيلية مصر

مزارع للبيع

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

#مزارع_الهاشمية #بمقدم_50% تقدر تمتلك مزرعة . صالحة لمشاريع الانتاج (الحيوانى الداجنى السمكى الزر.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

اتصل

23/12/2020
صورة الاعلان: مزارع للبيع - في الإسماعيلية مصر

مزارع للبيع

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

#مزارع_الهاشميه مش مجرد مزرعة بتشتريها وبعد كده تحتار هتعمل ايه. لا ده مشروع مضمون. مزرعتك موجو.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

325,000 جنيه

20/12/2020
صورة الاعلان: مزارع للبيع - في الإسماعيلية مصر

مزارع للبيع

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

لو بتفكر فى مزرعة يبقي لازم تحديد هدفك من الشراء لأن تحديد الهدف بيتبعه تحديد لنوعية المزرعة اللى .
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

325,000 جنيه

17/12/2020
صورة الاعلان: مزارع للبيع - في الإسماعيلية مصر

مزارع للبيع

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

تعرف أنك في #مزارع_الهاشمية تقدر تعمل أكتر من مشروع علي أرضك ؟ #مزارع_الهاشمية هتساعدك تستغل كل متر.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

اتصل

16/12/2020
صورة الاعلان: مزارع للبيع - في الإسماعيلية مصر

مزارع للبيع

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

الاستثمار الزراعى ولانتاج الحيوانى الضامن الوحيد للاستقرار المالى والمعيشى. أمتلك مزرعه داخ.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

اتصل

14/12/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager