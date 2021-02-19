كمبوند مارع الهاشمية

(للبيع)
|مع #مزارع_الهاشمية امتلك مزرعتك مسجله #شهر_عقارى ( #عقد_اخضر ) وابدء الاستثمار الناجح فى مشاريع الانتاج الحيوانى مع #مزارع_الهاشمية مش بس هتمتلك مزرعة داخل كومبوند مزارع على اعلى مستوى لا احنا كمان هنوفرلك 👇 -العمالة 🧑🌾 - الرعاية البيطرية – وتوريد كل مايخص مشروعك -كمان هنساعدك في تسويق منتجاتك يعني مش بنبيعلك مجرد ارض لا احنا بنبيعلك مشروع متكامل وبنساعدك للوصول لاعلى درجات النجاح مساحات تبدا من (8 قيراط تقريبأ ) متفوتش الفرصة وا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كمبوند مزارع الهاشمية
|التليفون:
|0225627006
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|العنوان:
|الكيلو100طريق مصر اسماعيلية الصحراوي- الإسماعيلية
الإسماعيلية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|450,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/2/2021
|رقم الإعلان:
|2085191
325,000 جنيه
900,000 جنيه
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325,000 جنيه
325,000 جنيه
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