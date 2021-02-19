كمبوند مارع الهاشمية

مع #مزارع_الهاشمية امتلك مزرعتك مسجله #شهر_عقارى ( #عقد_اخضر ) وابدء الاستثمار الناجح فى مشاريع الانتاج الحيوانى مع #مزارع_الهاشمية مش بس هتمتلك مزرعة داخل كومبوند مزارع على اعلى مستوى لا احنا كمان هنوفرلك 👇 -العمالة 🧑‍🌾 - الرعاية البيطرية – وتوريد كل مايخص مشروعك -كمان هنساعدك في تسويق منتجاتك يعني مش بنبيعلك مجرد ارض لا احنا بنبيعلك مشروع متكامل وبنساعدك للوصول لاعلى درجات النجاح مساحات تبدا من (8 قيراط تقريبأ ) متفوتش الفرصة وا