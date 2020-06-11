كمبوند صن كابيتال 6 اكتوبر sun capital arabia holding

(للبيع)
|أخر تطورات مشروع صن كابيتال أخر أخبار صن كابيتال الشركة المالكة العربية هولدنج م / سامح شكري رئيسي غرفة المطورين المصرين خبره فوق ال20 سنة والمهندسي وصحب الشركة و مشاركة بين القطاع العام والخاص ولهم سابقة اعمال مثل مول جاليرا شارع 90 اكتوبر و جاليرا التجمع المربع الذهبي بجوار مفيدا وسودك موقع كمبوند صن كابيتال أكتوبر يتمتع sun capital october compound باطلالة مباشرة على أهرامات الجيزة وعلى بعد 5 دقائق فقط من المتحف المصرى الكبير والمدخل الرئيسى للأهرامات يقع على بعد 5 دقائق من مول مصر ومينا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عقار لينك
|التليفون:
|01012576766
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|العنوان:
|6 اكتوبر- 6 اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|23/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061373
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