كمبوند صن كابيتال 6 اكتوبر

(للبيع)
|تصميمات كمبوند صن كابيتال تم تصميم كمبوند صن كابيتال مجموعة عربيه بأحدث التصميمات العالمية على شكل الطراز المعمار المودرن العصرىالحديث ليناسب جميع الأذواق حيث قامت شركة عربية للتنمية والتطوير العقارى بإستخدام مجموعة كبيرة من خبراء المهندسين والفنيين الإستشاريين و متخصصين أعمال الخرسانات والديكورات للتنفيذ و التخطيط الجيد للمشروع فى وضع المخطط الخاص للاستعلام عن الوحدات اتصل الان على 01012576766 خدمات كمبوند صن كابيتال حمامات سباحة مساحات خضراء ولاند سكيب فنادق العالمية الضخمة و الفاخرة 5 نجوم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عقار لينك
|التليفون:
|01012576766
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|العنوان:
|6 اكتوبر- 6 اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|4/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062168
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