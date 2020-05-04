(للبيع)
|مزايا كمبوند صن كابيتال 6 اكتوبر كمبوند صن كابيتال 6 اكتوبر مالك المشروع شركة عربية لها سابقة اعمال معروبفة منها كمبوند مون فالى و كمبوند مون فالى 2 وجاليرى مون فالى التجمع الخامس للحجز والاستعلام عن اسعار الوحدات اتصل على 01012576766 موقع كمبوند صن كابيتال 6 اكتوبر يقع كمبوند صن كابيتال 6 اكتوبر طريق الواحات وبداية طريق الفيوم بجوار جامعة زويل الجديدة وبالقرب من نادى الزمالك وبجانب دريم لاند 6 دقائق من ميدان الرماية وبالقرب من مول مصر للحجز والاستعلام عن الوحدات اتصل الان على 01012576766
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عقار لينك
|التليفون:
|01012576766
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|العنوان:
|6 اكتوبر- 6 اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060601
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