(للبيع)
|كمبوند سين سيفين العاصمه الادارية الجديدة SCENE 7 NEW CAPITAL سين سيفين العاصمه الادارية الجديدة أحدث إطلاقات شركة أكام للتطوير العقاري كمبوند سين سيفين لذلك يمثل رمزا للعصرية والفخامة ومزيج بين روح العصر الحديث والفخامة والتميز لتلبية جميع احتياجات العملاء
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كمبوند سين سيفين العاصمه الادارية الجديدة SCENE 7 NEW CAPITAL
|التليفون:
|01119811423
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|العنوان:
|كمبوند سين سيفين العاصمه الادارية الجديدة SCENE 7 NEW CAPITAL- كمبوند سين سيفين العاصمه الادارية الجديدة SCENE 7 NEW CAPITAL
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|1/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095826
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11,762 جنيه
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