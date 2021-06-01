(للبيع)
|كمبوند سين سيفين العاصمه الادارية الجديدة SCENE 7 NEW CAPITAL أسعار مشروع سين سيفين العاصمه سعر المتر يبدأ من 10400 جنيه فقط لفترة محدودة اغتنم الفرصة الأن لذلك لا تترد وانتهز فرصتك في أن تكون جزءا من العاصمة الاداريه مساحات كمبوند سين سيفين العاصمه مساحات تبدأ من 124 م نظم السداد بدون مقدم وتسهيلات حتي 10 سنوات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|العاصمه الادارية
|التليفون:
|01119811423
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|العنوان:
|العاصمه الادارية- العاصمه الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|1/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095819
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11,762 جنيه
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