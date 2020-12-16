كمبوند سين سيفين العاصمه الادارية الجديدة SCENE 7 NEW CAPITAL

(للبيع)
|أسعار مشروع سين سيفين العاصمه سعر المتر يبدأ من 10400 جنيه فقط لفترة محدودة اغتنم الفرصة الأن لذلك لا تترد وانتهز فرصتك في أن تكون جزءا من العاصمة الاداريه مساحات كمبوند سين سيفين العاصمه مساحات تبدأ من 124 م نظم السداد بدون مقدم وتسهيلات حتي 10 سنوات للحجز والاستعلام عن الوحدات المتاحة 01119811423 COMPOUND SCENE7 NEW CAPITAL4
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|betterhouse
|التليفون:
|01119811423
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- العاصمة الادارية الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|16/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076484
560,000 جنيه
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