كمبوند سيفورا بالتجمع الخامس متكامل الخدمات

(للبيع)
|تعلن شركة سيفورا للتنمية العقاريه عن فرص تناسب الجميع تم تأسيس الشركه عام 1988 علي يد خبراء في مجال العقاري مساحات تبدء 155م الي 245م بتقسيمات مختلفة عن الاخرين مميزات العقار جراج انتركم كاميرات ولله الموفق للاستعلام \م.عبد الرحمن حسام WHATS\01149055654\PHONE\01552696821
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ABDELRHMAN
|التليفون:
|01149055654
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|منطقة المستثمرين الجنوبية- التجمع الخامس شارع 90 الجامعة الامريكية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|16,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071888
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