كمبوند سراى القاهرة الجديدة

(للبيع)
|#كمبوند_سراي_القاهرة_الجديدة من اضخم مشاريع القاهرة الجديدة مناسب لك ولاسرتك به العديد من المدارس والمولات التجارية للحجز والاستعلام اتصل بنا علي 01012576766
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عقار لينك
|التليفون:
|01012576766
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|العنوان:
|كمبوند سراي القاهره الجديده- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|-1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079675
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