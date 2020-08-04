كمبوند سراى القاهرة الجديدة

تصميم كمبوند سراي القاهرة الجديدة بأحدث التصميمات حيث ان المبانى مبنية على 18% فقط من مساحه الكليه لمشروع و باقى المساحه مقسمة الى مساحات خضراء و لاند سكيب وخدمات مساحة الكمبوند 1000 فدان المرحله الاولى على مساحة 50 فدان مقسمه ما بين شقق سكنيه – شقق دوبلكس – فيلات يتميز مشروع سراى القاهره الجديده بوجود مساحات كثيرة حيث انها تبدا من 126 متر مربع الى 300 متر مربع 01012576766