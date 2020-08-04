كمبوند سراى القاهرة الجديدة

(للبيع)
|تصميم كمبوند سراي القاهرة الجديدة بأحدث التصميمات حيث ان المبانى مبنية على 18% فقط من مساحه الكليه لمشروع و باقى المساحه مقسمة الى مساحات خضراء و لاند سكيب وخدمات مساحة الكمبوند 1000 فدان المرحله الاولى على مساحة 50 فدان مقسمه ما بين شقق سكنيه – شقق دوبلكس – فيلات يتميز مشروع سراى القاهره الجديده بوجود مساحات كثيرة حيث انها تبدا من 126 متر مربع الى 300 متر مربع 01012576766
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aqar link
|التليفون:
|01012576766
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|العنوان:
|- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|4/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064235
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