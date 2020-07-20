كمبوند سراى القاهرة الجديدة

مسحات الشقق تبدء من 105 متر مربع و حتى 182 متر مربع مساحات الفيلات تبدء من 206 متر مربع حتى 300 متر مربع اتصل الان وحجز 01009547123 مالك مشروع كمبوند سراي القاهرة الجديدة / شركة مدينة نصر للآسكان والتعمير تأسست شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عام 1959 وتم طرح اسهمها للتداول فى البورصة المصرية عام 1995 التي هى رائدة في مجال التطوير العقارى في جمهرية مصر العرابية وقد اسندت اليها الحكومة مهمة انشاء مدينة نصر لتطوير حوالى 40 مليون متر مربع من الارضى الصحراوية انشات عليها شركة مدينة نصر للا