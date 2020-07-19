كمبوند سراى القاهرة الجديدة

يتميز كمبوند سراي القاهره الجديده بموقع إستيراتيجي يتميز بأنه يقع بموقع ممتاز في قلب مدينة المستقبل وتبعد بمسافة 15 دقيقة عن الطريق الدائرى مباشرة وعن الجامعة الأمريكية بما يعادل 5 دقائق كما أنه يكون قريب من طريق السويس القاهرة و بجوار أشهر المشاريع السكنيه التجارية والسكانية منها مشروع مدينتى فى التجمع الخامس فى سور مدينتى و قريب من العاصمة الإدارية الجديده ومستقبل سيتي هذا الأمر هو ما يجعلك تقوم باختيار تلك المنطقة الراقية والهادئة للحصول على وحدة سكنية اتصل وتعرف على شقق للبيع في كمبوند