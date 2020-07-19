كمبوند سراى القاهرة الجديدة

(للبيع)
|يتميز كمبوند سراي القاهره الجديده بموقع إستيراتيجي يتميز بأنه يقع بموقع ممتاز في قلب مدينة المستقبل وتبعد بمسافة 15 دقيقة عن الطريق الدائرى مباشرة وعن الجامعة الأمريكية بما يعادل 5 دقائق كما أنه يكون قريب من طريق السويس القاهرة و بجوار أشهر المشاريع السكنيه التجارية والسكانية منها مشروع مدينتى فى التجمع الخامس فى سور مدينتى و قريب من العاصمة الإدارية الجديده ومستقبل سيتي هذا الأمر هو ما يجعلك تقوم باختيار تلك المنطقة الراقية والهادئة للحصول على وحدة سكنية اتصل وتعرف على شقق للبيع في كمبوند
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عقار لينك
|التليفون:
|01012576766
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|العنوان:
|كمبوند سراي القاهره الجديده- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063301
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