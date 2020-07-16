كمبوند سراى القاهرة الجديدة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
اسعار تاج سيتى | مدينة نصر للاسكان والتعمير قامت شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير مالك المشروع شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير مشروع تاج سيتي مدينه نصر للاسكان والتعمير تقدم شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير طرق سداد مختلفة من اهمها بدون مقدم وفترات سداد تصل الى عشرة سنوات موقع تاج سيتى مدينة نصر تقع تاج سيتى فى امتداد شارع الثورة مع طقاطع الدائرة امام ماريوت وتعتبر قريبة لكل الاماكن 10 دقائق من المعادى 7 دقائق من القاهرة الجديدة 5 دقائق من مدينة نصر 30 دقيقة من 6 اكتوبر . للاستعلام عن الوحدا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عقار لينك
التليفون: 01012576766

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العنوان: القاهرة الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/7/2020
رقم الإعلان: 2063132
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شقتك دلوقتى باقل الاسعار بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

امتلك شقتك دلوقتى باقل الاسعار بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اشترى شقتك على احلى فيو وشقتك 161م(3غرف +2حمام+ريسبشن+مطبخ+تراس) وخليك قريب من النهر الاخضر ومسجد ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

174,000 جنيه

16/7/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك فى كمبوند ارمونياوخليك جنب الطرق الريئسية - في القاهرة مصر

امتلك شقتك فى كمبوند ارمونياوخليك جنب الطرق الريئسية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك فى كمبوند ارمونيا بالعاصمة الادارية وشقتك 143(غرفتين +حمام+مطبخ +ريسبشن +تراس) خليك قريب .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

160,000 جنيه

16/7/2020
صورة الاعلان: استمتع مع عائلتك واتجعموا فى مكان واحد فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

استمتع مع عائلتك واتجعموا فى مكان واحد فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اشترى شقتك فى كمبوند ارمونيا فى العاصمة الادارية الجديدة و شقتك 139م(غرفتين +حمام+مطبخ +ريسبشن +تراس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

148,000 جنيه

16/7/2020
صورة الاعلان: تقدر دلوقتى تسكن فى العاصمة الادارية باقل مقدم20% - في القاهرة مصر

تقدر دلوقتى تسكن فى العاصمة الادارية باقل مقدم20%

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تقدر دلوقتى تسكن فى ارقى الاحياء بالعاصمة الادارية شقتك 184م(3غرف+2حمام+ريسبشن+مطبخ+تراس ) باقل مقدم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

370,000 جنيه

16/7/2020
صورة الاعلان: حياتك هتكون هادية بامتلاك شقتك بكمبوند ارمونيا - في القاهرة مصر

حياتك هتكون هادية بامتلاك شقتك بكمبوند ارمونيا

(للبيع)

- في القاهرة مصر

خليك قريب من حى السفارات ومسجد الفتاح العليم وامتلك شقتك 155م(3غرف+2حمام+ريسبشن+مطبخ +تراس) وكل خدما.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

177,000 جنيه

16/7/2020
صورة الاعلان: بدون فوائد امتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

بدون فوائد امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك فى العاصمة الادارية واستمتع بكل خدماتك اللى ملهاش مثيل مستشفيات وعيادات طبية وافخم الكافي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

477,000 جنيه

15/7/2020
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صورة الاعلان: شقة للبيع بكمبوند متكامل الخدمات فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

شقة للبيع بكمبوند متكامل الخدمات فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بكمبوند متكامل هتمتلك شقتك فى العاصمة الادارية 150 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) قريب من حمام.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

150,000 جنيه

15/7/2020
صورة الاعلان: فى العاصمة الادارية هتمتلك شقتك بحديقة جميلة - في القاهرة مصر

فى العاصمة الادارية هتمتلك شقتك بحديقة جميلة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك فى العاصمة الادارية باجمل حديقة 180 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) ع بعد دقائق من م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

339,000 جنيه

15/7/2020
صورة الاعلان: انسى الزحمة وامتلك شقتك فى العاصمة الجديدة - في القاهرة مصر

انسى الزحمة وامتلك شقتك فى العاصمة الجديدة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

انسى الزحمة وامتلك شقتك فى كمبوند تاون جيت قريب من طريق السخنة وارض المعارض وكل الخدمات اللى ممكن تح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

183,000 جنيه

15/7/2020
صورة الاعلان: بتدور ع الامان تعالى امتلك شقتك فى تاون جيت - في القاهرة مصر

بتدور ع الامان تعالى امتلك شقتك فى تاون جيت

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

بتدور ع الامان ليك ولعيلتك تعالى امتلك شقتك فى تاون جيت 230 م (3 غرف نوم +ريسبشن +3 حمام +مطبخ ) قري.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

232,000 جنيه

15/7/2020
صورة الاعلان: استمتع بأفضل نظام سداد وتعالي امتلك شقة بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

استمتع بأفضل نظام سداد وتعالي امتلك شقة بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

استمتع بأفضل نظام سداد مش هتلاقيه غير عندنا بالعاصمة الادارية الجديدة في كمبوند zavani بجوار حي السف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

155,000 جنيه

14/7/2020
صورة الاعلان: عايز تعيش في مكان راقي وجميل تعالي اسكن في العاصمة - في القاهرة مصر

عايز تعيش في مكان راقي وجميل تعالي اسكن في العاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عايز تعيش في مكان راقي وجميل تعالي اسكن في كمبوند zavani بالعاصمة الادارية الجديدة في منطقة ال R7 وج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

173,000 جنيه

14/7/2020
صورة الاعلان: الحق فرصتك في امتلاك شقة بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

الحق فرصتك في امتلاك شقة بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

الحق الفرصة وتعالي امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة في ارقي كمبوند وسط الانواع المختلفة من الز.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

200,000 جنيه

14/7/2020
صورة الاعلان: ابعد عن زحمة القاهرة واحجز شقتك فى كمبوند ارمونيا - في القاهرة مصر

ابعد عن زحمة القاهرة واحجز شقتك فى كمبوند ارمونيا

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك فى قلب العاصمة الاداراية جوه كمبوند ارمونيابعيد عن الزحمة و شقتك 191م(3غرف +2حمام+ريسبشن+.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

250,000 جنيه

14/7/2020
صورة الاعلان: كمبوند ارمونيا بالعاصمة الجديدة بخصم 15%لفترة محددة - في القاهرة مصر

كمبوند ارمونيا بالعاصمة الجديدة بخصم 15%لفترة محددة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

استثمر الان فى العاصمة الادارية باقل سعر مقدم واتملك شقتك 175م(3غرف+2حمام +ريسبشن+مطبخ +تراس) واحجز .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

240,000 جنيه

14/7/2020
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