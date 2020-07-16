كمبوند سراى القاهرة الجديدة

اسعار تاج سيتى | مدينة نصر للاسكان والتعمير قامت شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير مالك المشروع شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير مشروع تاج سيتي مدينه نصر للاسكان والتعمير تقدم شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير طرق سداد مختلفة من اهمها بدون مقدم وفترات سداد تصل الى عشرة سنوات موقع تاج سيتى مدينة نصر تقع تاج سيتى فى امتداد شارع الثورة مع طقاطع الدائرة امام ماريوت وتعتبر قريبة لكل الاماكن 10 دقائق من المعادى 7 دقائق من القاهرة الجديدة 5 دقائق من مدينة نصر 30 دقيقة من 6 اكتوبر . للاستعلام عن الوحدا