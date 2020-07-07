(للبيع)
|كمبوند سراي مدينه المستقبل | 01009547123 كمبوند سراي مدينه المستقبل نبذة عن المشروع والشركة المالكة له تفاصيل كمبوند سراى القاهرة الجديدة سراي القاهرة الجديدة احدث وأبرز مشروعات شركة مدينة نصر للتعمير والاسكان المتميزه فإذا كان لديك الفرصة الآن للحصول على شقه فى قلب مدينة القاهرة الجديده وبالقرب من العاصمة الادارية الجديده لتقوم بتحقيق كلأحلامك هل هي الأسعار فنحن قدمنا لكم أسعار بسيطة للتمتع بوحدات سكنية متكاملة الخدمات في وسط مدينة المستقبل و القاهرة الجديده والتي توجد على أكثر الطرق الحيوية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عقار لينك
|التليفون:
|01012576766
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|العنوان:
|القاهرة الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|7/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062446
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