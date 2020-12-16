كمبوند جاردينيا العبور | شقق تمليك بالعبور بالتقسيط

(للبيع)
|شقق للبيع بالعبور امتلك شقتك في قلب مدينة العبور في الحي الثاني بالقرب من سنترال العبور ومنطقة المدارس بأفضل سعر للمتر بالعبور سعر المتر 6000
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|elmoltqa
|التليفون:
|01090079595
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|القاهرة- العبور
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|6,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076412
560,000 جنيه
5,000 جنيه
7,800 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل