كمبوند تاج سيتي طريق السويس

يقع كمبوند تاج سيتي التجمع الخامس على طريق القاهرة السويس امام فندق جي دبليو ماريوت وفندق كمبنسكي ،حيث إنه يقع في منطقة إمتداد شارع الثورة حيث يقع بالقرب من جميع الاماكن الحيوية بمنتصف القاهرة التي لا غنى عن الوصول إليها، فهو يقع امام مطار القاهرة الجوي ومسافة 5 دقائق إلى شارع التسعين و 10 دقائق لمدينة نصر و هليوبليس و 20 دقيقة إلى وسط البلد للاستفسار عن اسعار تاج سيتي اتصل علي 01012576766