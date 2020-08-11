كمبوند تاج سيتي طريق السويس

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
يقع كمبوند تاج سيتي التجمع الخامس على طريق القاهرة السويس امام فندق جي دبليو ماريوت وفندق كمبنسكي ،حيث إنه يقع في منطقة إمتداد شارع الثورة حيث يقع بالقرب من جميع الاماكن الحيوية بمنتصف القاهرة التي لا غنى عن الوصول إليها، فهو يقع امام مطار القاهرة الجوي ومسافة 5 دقائق إلى شارع التسعين و 10 دقائق لمدينة نصر و هليوبليس و 20 دقيقة إلى وسط البلد للاستفسار عن اسعار تاج سيتي اتصل علي 01012576766
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mstshark mstsharkal3kary
التليفون: 01009547123

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: http://mstsharkal3kary.com- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 20 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/8/2020
رقم الإعلان: 2064808
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صورة الاعلان: المعلومات الكاملة عن كمبوند صن كابيتال اكتوبر - في القاهرة مصر

المعلومات الكاملة عن كمبوند صن كابيتال اكتوبر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

يقع كومبوند صن كابيتال بموقع مميز جدآ بمدينة 6 اكتوبر فريد من نوعه على طريق الواحات وأول طريق الفيوم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

20 جنيه

11/8/2020
صورة الاعلان: اسعار صن كابيتال 6 اكتوبر - في القاهرة مصر

اسعار صن كابيتال 6 اكتوبر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

خدمات كمبوند صن كابيتال الخدمات الطبية يتم تقديم خدمات الرعاية الطبية لسكان صن كابيتال من خلال المرا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

20 جنيه

11/8/2020
صورة الاعلان: صن كابيتال مصر - في القاهرة مصر

صن كابيتال مصر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تبلغ المساحة الاجمالية لمشروع صن كابيتال نحو 557 فدان تم تخصيص 60% من تلك المساحة لأغراض سكنية والبا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

20 جنيه

11/8/2020
صورة الاعلان: اخر تطورات كمبوند صن كابيتال حدائق أكتوبر - في القاهرة مصر

اخر تطورات كمبوند صن كابيتال حدائق أكتوبر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ويعد موقع صن كابيتال الحيوي واحد من أكثر المزايا به حيث يقع في منطقة النوادي مباشرةً على طريق الفيوم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

20 جنيه

11/8/2020
صورة الاعلان: للبيع شقه بالامدام والتموين طريق النصر - في القاهرة مصر

للبيع شقه بالامدام والتموين طريق النصر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للبيع شقه بالامدام والتموين طريق النصر خطوات من سيتى ستارز وسيتى سنتر للبيع بعمارات الامداد والتموي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

875,000 جنيه

11/8/2020
صورة الاعلان: الترا لوكس127م /2009بمصر الجديده - في القاهرة مصر

الترا لوكس127م /2009بمصر الجديده

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الترا لوكس127م /2009بمصر الجديده شقة بمصر الجديدة خلف نادى النصرامام الجامعه الصينية امام عمارات اب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,250,000 جنيه

11/8/2020
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صورة الاعلان: مميزات وعيوب كمبوند تاج سيتى - في القاهرة مصر

مميزات وعيوب كمبوند تاج سيتى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

قع كمبوند تاج سيتي التجمع الخامس على طريق القاهرة السويس امام فندق جي دبليو ماريوت وفندق كمبنسكي ،حي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

20 جنيه

11/8/2020
صورة الاعلان: اسعار تاج سيتى | مدينة نصر للاسكان والتعمير - في القاهرة مصر

اسعار تاج سيتى | مدينة نصر للاسكان والتعمير

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تقع تاج سيتى فى امتداد شارع الثورة مع تقاطع الدائرى امام ماريوت وتعتبر قريبة لكل الاماكن 10 دقائق من.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

20 جنيه

11/8/2020
صورة الاعلان: اسعار تاج سيتى - في القاهرة مصر

اسعار تاج سيتى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

خدمات تاج سيتى التجمع الخامس عيادات ومستشفيات دولية مولات تجارية حمامات سباحة خدمات المنازل الذكي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

20 جنيه

11/8/2020
صورة الاعلان: شقه 300م فيو حديقه بعماره عائليه بم نصر - في القاهرة مصر

شقه 300م فيو حديقه بعماره عائليه بم نصر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقه 300م فيو حديقه بعماره عائليه بم نصر بجوار جنينه مول وخلف مسجد رابعه العدويه شقه بعماره عائليه م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,300,000 جنيه

11/8/2020
صورة الاعلان: شقه بارض الجولف ٣٠٠ مترنبيل الوقاد سوبر لوكس - في القاهرة مصر

شقه بارض الجولف ٣٠٠ مترنبيل الوقاد سوبر لوكس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقه بارض الجولف ٣٠٠ مترنبيل الوقاد سوبر لوكس شارع نبيل الوقاد الرئيسي الدور الثام.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,650,000 جنيه

11/8/2020
صورة الاعلان: شقة فندقية 228متر 2010 فيو حديقة الكنيسة/عباس العقاد - في القاهرة مصر

شقة فندقية 228متر 2010 فيو حديقة الكنيسة/عباس العقاد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقة فندقية 228متر 2010 فيو حديقة الكنيسة/عباس العقاد لظروف خاصة البيع من المالك مباشرة شقة فندقية ل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,400,000 جنيه

11/8/2020
صورة الاعلان: تحفه 120م بكمباوند المقاولون العرب بطريق النصر - في القاهرة مصر

تحفه 120م بكمباوند المقاولون العرب بطريق النصر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تحفه 120م بكمباوند المقاولون العرب بطريق النصر شقه للبيع في مدينه نصر طريق النصر عند سمير ريان و نا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,300,000 جنيه

11/8/2020
صورة الاعلان: تحفه 200م/2019 للايجارفيو حديقه الطفل مباشره - في القاهرة مصر

تحفه 200م/2019 للايجارفيو حديقه الطفل مباشره

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تحفه 200م/2019 للايجارفيو حديقه الطفل مباشره فرصة ممتازة للسكن للايجار شقة اول استخدام بمكرم عبيد ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

10,000 جنيه

11/8/2020
صورة الاعلان: للامراء فقط شقه 350م 2018بم نصر - في القاهرة مصر

للامراء فقط شقه 350م 2018بم نصر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للامراء فقط شقه 350م 2018بم نصر للاسر الراقيه والامراء العرب والاجانب تحفه معماريه بتصميمات فريده م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,750,000 جنيه

11/8/2020
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