كمبوند تاج سيتي طريق السويس

(للبيع)
|يقع كمبوند تاج سيتي التجمع الخامس على طريق القاهرة السويس امام فندق جي دبليو ماريوت وفندق كمبنسكي ،حيث إنه يقع في منطقة إمتداد شارع الثورة حيث يقع بالقرب من جميع الاماكن الحيوية بمنتصف القاهرة التي لا غنى عن الوصول إليها، فهو يقع امام مطار القاهرة الجوي ومسافة 5 دقائق إلى شارع التسعين و 10 دقائق لمدينة نصر و هليوبليس و 20 دقيقة إلى وسط البلد للاستفسار عن اسعار تاج سيتي اتصل علي 01012576766
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mstshark mstsharkal3kary
|التليفون:
|01009547123
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|العنوان:
|http://mstsharkal3kary.com- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|20 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064808
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