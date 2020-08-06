كمبوند تاج سيتي طريق السويس

(للبيع)
|موقع كمبوند تاج سيتي يقع كمبوند تاج سيتي التجمع الخامس على طريق القاهرة السويس امام فندق جي دبليو ماريوت وفندق كمبنسكي ،حيث إنه يقع في منطقة إمتداد شارع الثورة حيث يقع بالقرب من جميع الاماكن الحيوية بمنتصف القاهرة التي لا غنى عن الوصول إليها، فهو يقع امام مطار القاهرة الجوي ومسافة 5 دقائق إلى شارع التسعين و 10 دقائق لمدينة نصر و هليوبليس و 20 دقيقة إلى وسط البلد انظمه السداد يقدم مشروع تاج سيتي السكني تسهيلات سداد للمتعاقدين (لاول مره في مصر بدون مقدم وإمكانية التقسيط حتى 10 سنوات)
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aqar link
|التليفون:
|01012576766
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|العنوان:
|- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|6/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064369
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