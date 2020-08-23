كمبوند تاج سيتي التجمع الاول taj city cairo

(للبيع)
|خدمات كمبوند تاج سيتي مجموعة من المولات التجارية الكبرة منهم مول العرب القاهرة الجديدة , حممات سباحة , عيادات ومستشفيات دولية خدمات المنازل الذكية , نادى اجتماعى وثقافى , نادى صحى , نادى رياضى يضم عدة ملاعب , مدارس دولية , مطاعم وكافيهات , هايبر مركت * خدمات صيانة , حراسى وامن 24 ساعة للاستفسار اتصل علي 01012576766
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عقار لينك
|التليفون:
|01012576766
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|العنوان:
|كمبوند تاج سيتي التجمع الاول- التجمع الاول
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065579
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