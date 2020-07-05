(للبيع)
|كمبوند تاج سيتي التجمع الاول taj city cairo نبذة عن المشروع تاج سيتي Taj City ، هو أحد أهم المشاريع السكنية المتميزة التابعة إلى شركة مدينة نصر للانشاء والتعمير المتخصصة في إنشاء العقارات والمشروعات الضخمة العصرية، ويعد الكومباوند من أحدث وأفخم المجمعات السكنية التي قامت بها شركة مدينة نصر للانشاء والتعمير حيث صممت جميع الوحدات على مساحات واسعة تتميز باطلالتها المتميزة على المساحات الخضراء الشاسعة والتي تتخللها المساحات المائية في العديد من الاتجاهات وتتميز الوحدات السكنية في كمبوند Taj Cit
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عقار لينك
|التليفون:
|01012576766
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|التجمع الاول- التجمع الاول
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062249
178,000 جنيه
165,000 جنيه
200,000 جنيه
308,000 جنيه
66,000 جنيه
888,000 جنيه
162,000 جنيه
196,000 جنيه
212,000 جنيه
اتصل
1,500,000 جنيه
166,000 جنيه
161,000 جنيه
200,000 جنيه
150,000 جنيه