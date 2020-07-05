كمبوند تاج سيتي التجمع الاول taj city cairo نبذة عن المشروع تاج سيتي Taj City ، هو أحد أهم المشاريع السكنية المتميزة التابعة إلى شركة مدينة نصر للانشاء والتعمير المتخصصة في إنشاء العقارات والمشروعات الضخمة العصرية، ويعد الكومباوند من أحدث وأفخم المجمعات السكنية التي قامت بها شركة مدينة نصر للانشاء والتعمير حيث صممت جميع الوحدات على مساحات واسعة تتميز باطلالتها المتميزة على المساحات الخضراء الشاسعة والتي تتخللها المساحات المائية في العديد من الاتجاهات وتتميز الوحدات السكنية في كمبوند Taj Cit