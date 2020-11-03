كمبوند البروج في الشروق – Al Burouj Compound

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
امتلك الحياة المتكاملة في البروج واحجز وحدتك الان تصميمات مشروع البروج تم تصميم مشروع البروج علي أحدث التصميمات العالمية وبأفضل أنواع التشطيبات امتلك وحدتك كاملة التشطيب وبالتقسيط علي أطول فترة ممكنة بأسعار مميزة لا تقبل المنافسة ويضم المشروع وحدات سكنية متنوعة شقق ودوبلكس وفيلات وبأسعار تبد أ من 1.900.000 تشطيبات كاملة بالتكييفات مساحة مشروع البروج بشرق القاهرة مساحة الكمبوند 1200 فدان ويضم جميع الخدمات الترفيهية لحياة مثالية متكاملة خدمات مشروع البروج يضم عيادات طبية ومركز تجاري متكام
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: betterhouse
التليفون: 01119811423

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: القاهرة- newcapital
الفيوم -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/12/2020
رقم الإعلان: 2076440
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

(للبيع)

إعلان مميز
اثاث شركات مكتبي 01003755888 معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - اثاث مكتبي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: مزارع للبيع

مزارع للبيع

(للبيع)

تعرف أنك في #مزارع_الهاشمية تقدر تعمل أكتر من مشروع علي أرضك ؟ #مزارع_الهاشمية هتساعدك تستغل كل متر.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

اتصل

16/12/2020
صورة الاعلان: زي المدرسه (شركة السلام لليونيفورم )

زي المدرسه (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

زي المدرسه (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/12/2020
صورة الاعلان: افرول عمال - يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم )

افرول عمال - يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

افرول عمال - يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال ل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/12/2020
صورة الاعلان: استلم شاليهك بحديقة علي شاطئ واستمتع باجمل المناظر الطبيعية براس سدر

استلم شاليهك بحديقة علي شاطئ واستمتع باجمل المناظر الطبيعية براس سدر

(للتقسيط)

امن مستقبل الالولاد وامتلك شاليهك بحديقة بمساحة 120 م كون من (2غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+تراس) استمتع ب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

67,000 جنيه

16/12/2020
صورة الاعلان: استلم شاليهك بحديقة علي شاطئ رملي ناعم وسط شبه جزيرة براس سدر

استلم شاليهك بحديقة علي شاطئ رملي ناعم وسط شبه جزيرة براس سدر

(للتقسيط)

امتلك شاليهك بروف براس سدر بعد نفق الشهيد حمدي داخل كوردون المدينة الجديدة بمساحة 84 م مكون من (2غرف.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

16/12/2020
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صورة الاعلان: مطلوب لكبرى اصحاب المطاعم ف السعوديه ( الرياض ) :

مطلوب لكبرى اصحاب المطاعم ف السعوديه ( الرياض ) :

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى اصحاب المطاعم ف السعوديه ( الرياض ) : سائق خاص لصاحب المطعم بالشروط الأتيه : السن لا ي.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

16/12/2020
صورة الاعلان: mas egypt

mas egypt

(للبيع)

اقوي عروض ا لتشطيب ⭐️ خصم علي جميع الباقات تصميم ومعاينه مجانا في حاله التنفيذ أفضل عر.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

16/12/2020
صورة الاعلان: كمبوند جاردينيا العبور | شقق تمليك بالعبور بالتقسيط

كمبوند جاردينيا العبور | شقق تمليك بالعبور بالتقسيط

(للبيع)

شقق للبيع بالعبور امتلك شقتك في قلب مدينة العبور في الحي الثاني بالقرب من سنترال العبور ومنطقة الم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

6,000 جنيه

16/12/2020
صورة الاعلان: بأرقي وأميز المناطق بمدينة الشروق

بأرقي وأميز المناطق بمدينة الشروق

(للبيع)

(بالمنطقه التاسعه المجاوره السابعه ) 📍شقة 135م ناصيه عبارة عن (2غرف+1حمام+ 2ريسبشن+مطبخ+2 .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

560,000 جنيه

16/12/2020
صورة الاعلان: بيت الوطن التجمع الخامس | عقارات بيت الوطن القاهرة الجديدة

بيت الوطن التجمع الخامس | عقارات بيت الوطن القاهرة الجديدة

(للبيع)

يقع مشروع إميرالد بيت الوطن فى أميز أحياء بيت الوطن فى الحي الثاني ببيت الوطن بالقرب من منطقة ال VE.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

5,000 جنيه

16/12/2020
صورة الاعلان: الأندلس التجمع الخامس | شقق للبيع في الاندلس القاهرة الجديدة

الأندلس التجمع الخامس | شقق للبيع في الاندلس القاهرة الجديدة

(للبيع)

مشروع فالينسيا بحي الاندلس بالقاهرة الجديدة قطعة 240 فرصة ذهبية لإمتلاكك وحدة سكنية متميزة وذلك لتم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

7,800 جنيه

16/12/2020
صورة الاعلان: شقق للبيع في اللوتس - el lotus new cairo

شقق للبيع في اللوتس - el lotus new cairo

(للبيع)

تملك فى أفضل عقارات التجمع الخامس يتميز حى اللوتس بأنه من أرقى أحياء القاهرة الجديدة حيث يتمتع حي ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

16/12/2020
صورة الاعلان: محلات تمليك بالعبور - محل للبيع بمدينة العبور 2021

محلات تمليك بالعبور - محل للبيع بمدينة العبور 2021

(للبيع)

تم تصميم مول جاردينيا العبور 1 تصميم حضاري متطور على أحدث طراز عصري فريد ويضم العديد من المميزات ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

16/12/2020
صورة الاعلان: شقق للبيع في بيت الوطن التجمع الخامس - عقارات التجمع الخامس بالتقسيط

شقق للبيع في بيت الوطن التجمع الخامس - عقارات التجمع الخامس بالتقسيط

(للبيع)

احجز شقتك الان في بيت الوطن التجمع الخامس شقتك بسعر التكلفة احجز وحدتك الان جراج خاص وواجهات بحرية.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

16/12/2020
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