كمبوند البروج في الشروق – Al Burouj Compound

امتلك الحياة المتكاملة في البروج واحجز وحدتك الان تصميمات مشروع البروج تم تصميم مشروع البروج علي أحدث التصميمات العالمية وبأفضل أنواع التشطيبات امتلك وحدتك كاملة التشطيب وبالتقسيط علي أطول فترة ممكنة بأسعار مميزة لا تقبل المنافسة ويضم المشروع وحدات سكنية متنوعة شقق ودوبلكس وفيلات وبأسعار تبد أ من 1.900.000 تشطيبات كاملة بالتكييفات مساحة مشروع البروج بشرق القاهرة مساحة الكمبوند 1200 فدان ويضم جميع الخدمات الترفيهية لحياة مثالية متكاملة خدمات مشروع البروج يضم عيادات طبية ومركز تجاري متكام