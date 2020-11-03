كمبوند البروج في الشروق – Al Burouj Compound

(للبيع)
|امتلك الحياة المتكاملة في البروج واحجز وحدتك الان تصميمات مشروع البروج تم تصميم مشروع البروج علي أحدث التصميمات العالمية وبأفضل أنواع التشطيبات امتلك وحدتك كاملة التشطيب وبالتقسيط علي أطول فترة ممكنة بأسعار مميزة لا تقبل المنافسة ويضم المشروع وحدات سكنية متنوعة شقق ودوبلكس وفيلات وبأسعار تبد أ من 1.900.000 تشطيبات كاملة بالتكييفات مساحة مشروع البروج بشرق القاهرة مساحة الكمبوند 1200 فدان ويضم جميع الخدمات الترفيهية لحياة مثالية متكاملة خدمات مشروع البروج يضم عيادات طبية ومركز تجاري متكام
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|betterhouse
|التليفون:
|01119811423
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|العنوان:
|القاهرة- newcapital
الفيوم - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|16/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076440
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