كمبوست ميكس – كمبوست نباتى حيوانى

هو عبارة عن كمبوست نباتي حيواني ناتج من كمر و تخمر المخلفات النباتية والحيواينة لمدة ثلاثة أشهر , لذلك يعمل على تحسين بناء الأراضى الرملية وتخصبها وتحسين صفات الأرض الطبيعية ويؤدى إلى زيادة الإحتفاظ بالماء و ترشيد إستخدام الاسمدة الكيماوية لما يحتوية من العناصر الكبري المغذية ( النيتروجين , الفسفور , البوتاسيوم ) و العناصر الصغري المغذية , كمبوست ميكس خالي من النيماتودا و بذور الحشائش و فطريات أعفان الجذور و دلائل البكتريا الممرضة .