كمبوست ميكس – كمبوست نباتى حيوانى

(للبيع)
|هو عبارة عن كمبوست نباتي حيواني ناتج من كمر و تخمر المخلفات النباتية والحيواينة لمدة ثلاثة أشهر , لذلك يعمل على تحسين بناء الأراضى الرملية وتخصبها وتحسين صفات الأرض الطبيعية ويؤدى إلى زيادة الإحتفاظ بالماء و ترشيد إستخدام الاسمدة الكيماوية لما يحتوية من العناصر الكبري المغذية ( النيتروجين , الفسفور , البوتاسيوم ) و العناصر الصغري المغذية , كمبوست ميكس خالي من النيماتودا و بذور الحشائش و فطريات أعفان الجذور و دلائل البكتريا الممرضة .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|samarfathi
|التليفون:
|01001779236
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|العنوان:
|300 شارع الهرم – (8)عمارات الاتحادية – الدور السادس – شقة ( 502 )- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|380 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095887
609 جنيه
20 جنيه