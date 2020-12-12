كمبوست ميكس – كمبوست نباتى / حيوانى

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
هو عبارة عن كمبوست خليط ناتج من كمر و تخمر المخلفات النباتية والحيواينة لمدة ثلاثة أشهر , لذلك يعمل على تحسين بناء الأراضى الرملية ويؤدى إلى زيادة بالماء وخفض إستخدام الإحتفاظ الاسمدة الكيماوية لما يحتوية من عناصر النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم , وخلوه من النيماتودا و بذور الحشائش و الفطريات ومسببات الامراض
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: samarfathi
التليفون: 01001779236

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العنوان: 300 شارع الهرم – (8)عمارات الاتحادية – الدور السادس – شقة ( 502 )- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 360 جنيه
تاريخ الإعلان: 12/12/2020
رقم الإعلان: 2075839
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صورة الاعلان: كمبوست شركة بنى سويف للاسمدة العضوية - في الجيزة مصر

كمبوست شركة بنى سويف للاسمدة العضوية

(للبيع)

- في الجيزة مصر

هى أحدى الشركات المصرية المساهمه فى تطوير صناعة الأسمدة العضوية وقد تأسست عام 2009 لتكون من أكبر الش.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

12/12/2020
صورة الاعلان: كمبوست الزهرة كمبوست نباتى 100% - في الجيزة مصر

كمبوست الزهرة كمبوست نباتى 100%

(للبيع)

- في الجيزة مصر

هو عبارة عن كمبوست نباتى 100 % ناتج من كمر وتخمر من مخلفات النباتات الطببة والعطرية لمدة تصل من أربع.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

580 جنيه

12/12/2020
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