كمبوست ميكس – كمبوست نباتى / حيوانى

هو عبارة عن كمبوست خليط ناتج من كمر و تخمر المخلفات النباتية والحيواينة لمدة ثلاثة أشهر , لذلك يعمل على تحسين بناء الأراضى الرملية ويؤدى إلى زيادة بالماء وخفض إستخدام الإحتفاظ الاسمدة الكيماوية لما يحتوية من عناصر النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم , وخلوه من النيماتودا و بذور الحشائش و الفطريات ومسببات الامراض