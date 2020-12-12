كمبوست ميكس – كمبوست نباتى / حيوانى

(للبيع)
|هو عبارة عن كمبوست خليط ناتج من كمر و تخمر المخلفات النباتية والحيواينة لمدة ثلاثة أشهر , لذلك يعمل على تحسين بناء الأراضى الرملية ويؤدى إلى زيادة بالماء وخفض إستخدام الإحتفاظ الاسمدة الكيماوية لما يحتوية من عناصر النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم , وخلوه من النيماتودا و بذور الحشائش و الفطريات ومسببات الامراض
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|samarfathi
|التليفون:
|01001779236
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|العنوان:
|300 شارع الهرم – (8)عمارات الاتحادية – الدور السادس – شقة ( 502 )- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|360 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075839
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580 جنيه