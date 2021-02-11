كمبوست شركة بنى سويف للاسمدة العضوية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
هي إحدى الشركات المصرية المساهمة في تطوير صناعة الأسمدة العضوية -كمبوست وقد تأسست عام 2009 لتكون من أكبر الشركات في إنتاج الكمبوست بكافة أنواعه , وتواكب الشركة كل تطور في مجال الزراعة وتحرص على أن تكون لها الصدارة في هذا المجال فأسرعت بإنشاء مصنع بمحافظة بني سويف تصل طاقتة الإنتاجية إلى 30.000 طن / سنويآ من كمبوست الزهرة- كمبوست نباتى ناتج من أجود أنواع المخلفات النباتات الطبية و العطرية , و مصنع بمحافظة الشرقية تصل طاقتة الإنتاجية 70.000 طن /سنويآ من كمبوست ميكس - كمبوست نباتى حيوانى والذى ين
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: samarfathi
التليفون: 01001779236

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 300 شارع الهرم – (8)عمارات الاتحادية – الدور السادس – شقة ( 502 )- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 11/2/2021
رقم الإعلان: 2083520
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: أبدا سنه جديدة بموقع مميز وحياة جديدة

أبدا سنه جديدة بموقع مميز وحياة جديدة

(للبيع)

بأرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة 🎉بالحي السادس 📍شقه 135 م امامية عبارة عن (3غر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

11/2/2021
صورة الاعلان: يونيفورم مدارس لغات - شركات يونيفورم مدارس

يونيفورم مدارس لغات - شركات يونيفورم مدارس

(للبيع)

يونيفورم مدارس لغات - شركات يونيفورم مدارس 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/2/2021
صورة الاعلان: شركة يونيفورم فنادق - اشكال يونيفورم فنادق

شركة يونيفورم فنادق - اشكال يونيفورم فنادق

(للبيع)

شركة يونيفورم فنادق - اشكال يونيفورم فنادق يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فندقك لذلك انت بحاجة الى.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/2/2021
صورة الاعلان: بمستوى عالى من الخدمات المتكاملة امتلك شاليهك فى العين السخنة

بمستوى عالى من الخدمات المتكاملة امتلك شاليهك فى العين السخنة

(للبيع)

بمستوى عالى من الخدمات المتكاملة امتلك شاليهك فى العين السخنة بروف متميز 125 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

214,000 جنيه

11/2/2021
صورة الاعلان: بتدور ع الافضل دايما لاولادك شاليهك تمليك ف السخنة

بتدور ع الافضل دايما لاولادك شاليهك تمليك ف السخنة

(للبيع)

حقق حياة مثالية لاولادك وامتلك شاليه بحديقة جميلة 115 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ + 2 حمام ) قريب .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

237,000 جنيه

11/2/2021
صورة الاعلان: روق وانسى الهم وتعالى امتلك شاليه ف السخنة

روق وانسى الهم وتعالى امتلك شاليه ف السخنة

(للبيع)

انسى همومك وروق وتعالى امتلك شاليه فى بلو بلو العين السخنة 100 م ( 2غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +ح.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

184,000 جنيه

11/2/2021
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صورة الاعلان: بتحلم تحقق استثمار كبير تعالى بلو بلو العين السخنة

بتحلم تحقق استثمار كبير تعالى بلو بلو العين السخنة

(للبيع)

حلمك هيبقى حقيقة بامتلاك شاليه فى بلو بلو السخنة لزيادة استثمارك و رؤية اجمل بحر شاليهك دور اول بترا.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

226,000 جنيه

11/2/2021
صورة الاعلان: ع بعد خطوات من اجمل شاطئ رملى امتلك شاليهك فى Blue Blue السخنة

ع بعد خطوات من اجمل شاطئ رملى امتلك شاليهك فى Blue Blue السخنة

(للبيع)

استمتع باجمل شاطئ رملى و اجمل فيو للبحر و امتلك شاليه فى Blue Blue السخنة قريب من مارينا للصيد ومرسى.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

203,000 جنيه

11/2/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع برأس سدر

شاليه للبيع برأس سدر

(للبيع)

قضى الويك اند مع اصحابك وشاليهك جاهز و مستنيك فى جولدن بيتش راس سدر وسط خدمات كتير اكوا بارك وحمامات.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

189,000 جنيه

11/2/2021
صورة الاعلان: شاليهك بسعر امبارح واستلام ع طول فى راس سدر

شاليهك بسعر امبارح واستلام ع طول فى راس سدر

(للبيع)

دلوقتى فى جولدن بيتش راس سدر هتقدر تمتلك شاليه استلام فورى ومتشطب سوبر لوكس بسعر ولا فى الخيال وتستم.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

200,000 جنيه

11/2/2021
صورة الاعلان: الترجمة المعتمدة بالدقى

الترجمة المعتمدة بالدقى

(طلب عمل)

الترجمة الدينية الترجمة هي وسيط بين لغتين وثقافتين مختلفتين فمن سُنة الله أن جعلنا شعوبًا لنتعارف و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

11/2/2021
صورة الاعلان: تشطيبات فاخرة وديكورات راقية وتصميمات للفيلات والعمارات والشقق الراقية

تشطيبات فاخرة وديكورات راقية وتصميمات للفيلات والعمارات والشقق الراقية

(للتقسيط)

تشطيبات فاخرة وديكورات وتصميمات حديثة للفيلات والعمارات والشقق الراقية (( بالتقسيط على 36 شهر بدون ف.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,500 جنيه

11/2/2021
صورة الاعلان: امن ادارى

امن ادارى

(فرصة عمل)

#افضل_شركه_امن_فى_مصر للامن والحراسهCSSشركه تعلن شـركـة كـونتـراك عـن فرص للعمل فـورا لأفراد أمن .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,250 جنيه

11/2/2021
صورة الاعلان: قبعات التخرج (موديلات جديدة ومتنوعه )

قبعات التخرج (موديلات جديدة ومتنوعه )

(للبيع)

صور قبعات التخرج (موديلات جديدة ومتنوعه 01223182572 ) ارواب التخرج - روب التخرج - روب المحاماه - ار.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/2/2021
صورة الاعلان: يونيفورم شيفات - جاكت شيف ( شركة السلام لليونيفورم )

يونيفورم شيفات - جاكت شيف ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

يونيفورم شيفات - جاكت شيف ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) احدث الموديلات والخامات بأفضل الا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/2/2021
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