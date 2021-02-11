كمبوست شركة بنى سويف للاسمدة العضوية

(للبيع)
|هي إحدى الشركات المصرية المساهمة في تطوير صناعة الأسمدة العضوية -كمبوست وقد تأسست عام 2009 لتكون من أكبر الشركات في إنتاج الكمبوست بكافة أنواعه , وتواكب الشركة كل تطور في مجال الزراعة وتحرص على أن تكون لها الصدارة في هذا المجال فأسرعت بإنشاء مصنع بمحافظة بني سويف تصل طاقتة الإنتاجية إلى 30.000 طن / سنويآ من كمبوست الزهرة- كمبوست نباتى ناتج من أجود أنواع المخلفات النباتات الطبية و العطرية , و مصنع بمحافظة الشرقية تصل طاقتة الإنتاجية 70.000 طن /سنويآ من كمبوست ميكس - كمبوست نباتى حيوانى والذى ين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|samarfathi
|التليفون:
|01001779236
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|العنوان:
|300 شارع الهرم – (8)عمارات الاتحادية – الدور السادس – شقة ( 502 )- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083520
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