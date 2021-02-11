كمبوست شركة بنى سويف للاسمدة العضوية

هي إحدى الشركات المصرية المساهمة في تطوير صناعة الأسمدة العضوية -كمبوست وقد تأسست عام 2009 لتكون من أكبر الشركات في إنتاج الكمبوست بكافة أنواعه , وتواكب الشركة كل تطور في مجال الزراعة وتحرص على أن تكون لها الصدارة في هذا المجال فأسرعت بإنشاء مصنع بمحافظة بني سويف تصل طاقتة الإنتاجية إلى 30.000 طن / سنويآ من كمبوست الزهرة- كمبوست نباتى ناتج من أجود أنواع المخلفات النباتات الطبية و العطرية , و مصنع بمحافظة الشرقية تصل طاقتة الإنتاجية 70.000 طن /سنويآ من كمبوست ميكس - كمبوست نباتى حيوانى والذى ين