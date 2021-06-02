كمبوست الزهرة كمبوست نباتى

هو عبارة عن كمبوست نباتى ناتج من كمر مخلفات النباتات الطبية والعطرية دون أى إضافات أخرى , يعمل كمبوست الزهرة على تحسين الصفات الطبيعية و الكيميائية و البيولوجية لجميع أنواع الأراضى سواء الطينية أو الرملية أو الجيرية ويؤدى إلى زيادة الإحتفاظ بالماء و ترشيد إستخدام الاسمدة الكيماوية لما يحتوية من المغذيات الكبري و الصغري للمحاصيل بالأضافة لخلوه من النيماتودا و بذور الحشائش و فطريات أعفان الجذور ودلائل البكتريا الممرضة .