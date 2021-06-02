كمبوست الزهرة كمبوست نباتى

(للبيع)
|هو عبارة عن كمبوست نباتى ناتج من كمر مخلفات النباتات الطبية والعطرية دون أى إضافات أخرى , يعمل كمبوست الزهرة على تحسين الصفات الطبيعية و الكيميائية و البيولوجية لجميع أنواع الأراضى سواء الطينية أو الرملية أو الجيرية ويؤدى إلى زيادة الإحتفاظ بالماء و ترشيد إستخدام الاسمدة الكيماوية لما يحتوية من المغذيات الكبري و الصغري للمحاصيل بالأضافة لخلوه من النيماتودا و بذور الحشائش و فطريات أعفان الجذور ودلائل البكتريا الممرضة .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|samarfathi
|التليفون:
|01001779236
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|العنوان:
|300 شارع الهرم – (8)عمارات الاتحادية – الدور السادس – شقة ( 502 )- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|609 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095886
380 جنيه
20 جنيه