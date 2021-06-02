كمبوست الزهرة كمبوست نباتى

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
هو عبارة عن كمبوست نباتى ناتج من كمر مخلفات النباتات الطبية والعطرية دون أى إضافات أخرى , يعمل كمبوست الزهرة على تحسين الصفات الطبيعية و الكيميائية و البيولوجية لجميع أنواع الأراضى سواء الطينية أو الرملية أو الجيرية ويؤدى إلى زيادة الإحتفاظ بالماء و ترشيد إستخدام الاسمدة الكيماوية لما يحتوية من المغذيات الكبري و الصغري للمحاصيل بالأضافة لخلوه من النيماتودا و بذور الحشائش و فطريات أعفان الجذور ودلائل البكتريا الممرضة .
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: samarfathi
التليفون: 01001779236

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العنوان: 300 شارع الهرم – (8)عمارات الاتحادية – الدور السادس – شقة ( 502 )- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 609 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/6/2021
رقم الإعلان: 2095886
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