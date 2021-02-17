كمبروسور هواء ١٠٠ لتر /٢٠٠ لتر /٥٠٠ لتر ملفات نحاس اصلى ٣ حصان / ٥ حصان ضمان سنه من كارتك ايجيبت للاستفسار - 01285899830- 01068452308 المبيعات - 0221960210 العنوان : 16 شارع دوليتيان ميدان الخلفاوي محطه مترو الخلفاوي اعلي كنتاكي و بنك cib شركه كارتك ايجيبت لمعدات الورش و مراكز خدمة السيارات و اجهزة كشف الاعطال