كمباوند حي الفيلات على الطريق الدائري بالقرب من كارفور والداون تاون وعلي بع

كمباوند حي الفيلات على الطريق الدائري بالقرب من كارفور والداون تاون وعلي بعد دقايق من وسط البلد وبحر الاسكندريه بالجوار من جميع الخدمات الي ممكن تحتاجها بدون استثني بمساحات تبدأ من 200م علي شوارع مميزة ومتسعه تملك ارضك الان وابني فيلتك بعيد عن الدوشه وزحمة وسط البلد مستني ايه. ولتحـديـد مـوعـد مـعـايـنـة او مـزيـد مـن الاسـتـفـسـار يـرجـى الاتـصـال عـلـى ارقـام الـشـركـة 01212800852 01029999944 01205309435