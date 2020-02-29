كمباوند حي الفيلات على الطريق الدائري بالقرب من كارفور والداون تاون وعلي بع

(للبيع)
|كمباوند حي الفيلات على الطريق الدائري بالقرب من كارفور والداون تاون وعلي بعد دقايق من وسط البلد وبحر الاسكندريه بالجوار من جميع الخدمات الي ممكن تحتاجها بدون استثني بمساحات تبدأ من 200م علي شوارع مميزة ومتسعه تملك ارضك الان وابني فيلتك بعيد عن الدوشه وزحمة وسط البلد مستني ايه. ولتحـديـد مـوعـد مـعـايـنـة او مـزيـد مـن الاسـتـفـسـار يـرجـى الاتـصـال عـلـى ارقـام الـشـركـة 01212800852 01029999944 01205309435
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابراج للاستثمار العقاري
|التليفون:
|+201212800852
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|العنوان:
|الطريق الدائري محرم بك الاسكندريه- محرم بك
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054609
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(للبيع)- في الإسكندرية مصر
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(للبيع)- في الإسكندرية مصر
1,900 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
3,000 جنيه
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