(للبيع)
|يعلن #مركز_العالمية #للتدريب عن #دورة التأثيرات الصحية للتلوث بالمبيدات كما اننا نقدم دورات في كافة المجالات للتسجيل يرجى ارسال بريد اليكترونى على shaimaa@alamyatc.com الموقع او الاتصال على رقم 00201111781090_00201555558308 يسعدنا ويشرفنا انضمامك لنا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مركز تدريب العالمية
|التليفون:
|00201111781090
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|0- 22222
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047048
3,200 دولار