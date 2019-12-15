يعلن #مركز_العالمية #للتدريب عن #دورة التأثيرات الصحية للتلوث بالمبيدات كما اننا نقدم دورات في كافة المجالات للتسجيل يرجى ارسال بريد اليكترونى على shaimaa@alamyatc.com الموقع او الاتصال على رقم 00201111781090_00201555558308 يسعدنا ويشرفنا انضمامك لنا