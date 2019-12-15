كما اننا نقدم دورات في كافة المجالات

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تفاصيل الإعلان
يعلن #مركز_العالمية #للتدريب عن #دورة التأثيرات الصحية للتلوث بالمبيدات كما اننا نقدم دورات في كافة المجالات للتسجيل يرجى ارسال بريد اليكترونى على shaimaa@alamyatc.com الموقع او الاتصال على رقم 00201111781090_00201555558308 يسعدنا ويشرفنا انضمامك لنا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مركز تدريب العالمية
التليفون: 00201111781090

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 0- 22222
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 30/12/2019
رقم الإعلان: 2047048
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صورة الاعلان: دورة المهارات التنفيذية ، العقل التحليلي والتفكير النقدي والحس الابداعى - في الإسكندرية مصر

دورة المهارات التنفيذية ، العقل التحليلي والتفكير النقدي والحس الابداعى

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

يتشرف مركز جلوبال للتدريب عن دورة المهارات التنفيذية ، العقل التحليلي والتفكير النقدي والحس الابد.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

3,200 دولار

15/12/2019
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