كمامات قفازات معقمات

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع كمامات زرقاء ثلاثة طبقات جودة عاليه الكرتون 50 حبه ب 29 ثلاثة علب الحبة ب 26 معقم 250 مل سعر الحبه 25 ريال شكل العلبة عصري معقم 1 لتر سعر الحبه 38 ريال كمامات KN95 سعر الحبة 9 ريال سعر العلبة 50 كمامة ب 350 والتوصيل مجاني داخل جدة قفازات اسود فينيل بدون بودره السعر 38 ريال للعلبة 80 قفاز اسعار خاصة للكميات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عمر حسن
التليفون: 0548827140

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: حي مشرفة- جدة
مكة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10 ريال
تاريخ الإعلان: 9/7/2020
رقم الإعلان: 2062639
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: تفتيش الحقائب في المطار

تفتيش الحقائب في المطار

(للبيع)

لاشك في أن التدابير الأمنية في المطارات هي أكثر ما يزعجك خلال رحلتك الجوية، فبعد قضائك لمدة ساعة أو.
العنوان:

مكة - السعودية

اتصل

9/7/2020
صورة الاعلان: برادة شيرو موديل 2008 مع مبرد كارير فيكتور للبيع بسعر ممتاز

برادة شيرو موديل 2008 مع مبرد كارير فيكتور للبيع بسعر ممتاز

(للبيع)

السلام عليكم ورحمة الله يسرنا ان نقدم لكم هذا العرض رقم العرض هو 715089 برادة شيرو موديل 2008 مع مبر.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

8/7/2020
صورة الاعلان: تحويل المخططات الاتوكاد المعمارية إلى 3D max

تحويل المخططات الاتوكاد المعمارية إلى 3D max

(طلب عمل)

نقدم لكم أفضل الخدمات لتحويل المخططات المعمارية من 2D الى 3D الخدمة مقدمة لكافة المخططات فلل-فنادق-م.
القسم: 

500 ريال

8/7/2020
صورة الاعلان: افضل شاشات تفاعلية لعام 2020 تساعدك في العديد من المهام

افضل شاشات تفاعلية لعام 2020 تساعدك في العديد من المهام

(للبيع)

افضل شاشات تفاعلية لعام 2020 تساعدك في العديد من المهام إن من أقوى النقاط التي تتفوق فيها الشاشات .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

7/7/2020
صورة الاعلان: باقات مجانية و مخفضة لتصميم موقعك مع افضل شركة تصميم مواقع في السعودية

باقات مجانية و مخفضة لتصميم موقعك مع افضل شركة تصميم مواقع في السعودية

(للبيع)

باقات مجانية و مخفضة لتصميم موقعك مع افضل شركة تصميم مواقع في السعودية لا تضيع وقتك و اموالك فى شرك.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

7/7/2020
صورة الاعلان: تصاميم معمارية بأفضل جودة وأقل الأسعار

تصاميم معمارية بأفضل جودة وأقل الأسعار

(طلب عمل)

أنا مهندس معماري . خبرة في مجال الهندسة المعمارية والديكورات الداخلية وبأفضل جودة وأقل الأسعار أبحث.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

7/7/2020
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صورة الاعلان: مطلوب محاسبين

مطلوب محاسبين

(فرصة عمل)

-تطبيق النظام المحاسبي الموضوع للشركة سواء كان موضوع من قبل صاحب .العمل أو المحاسب نفسه ويجب تطبيقه.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

7/7/2020
صورة الاعلان: كول سنتر

كول سنتر

(فرصة عمل)

-استقبال جميع الاستعلامات والشكاوى الواردة من العملاء وسرعة الاستجابة لها -التعامل الجيد مع المستع.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

7/7/2020
صورة الاعلان: شاحنة مرسيدس بحالة ممتازة لن تكلفك ريال إضافي بعد الشراء

شاحنة مرسيدس بحالة ممتازة لن تكلفك ريال إضافي بعد الشراء

(للبيع)

شاحنة مرسيدس بحالة ممتازة لن تكلفك ريال إضافي بعد الشراء رقم العرض هو 620144 شاحنه مرسيدس اكتروس 184.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

7/7/2020
صورة الاعلان: مدخل البيانات

مدخل البيانات

(طلب عمل)

طباعة ممتازه وحفظ البيانات والارشفه.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

7/7/2020
صورة الاعلان: زيت زيتون الجوف

زيت زيتون الجوف

(للبيع)

زيت زيتون الجوف عضوي من افضل واجود مزارع الجوف درجه الحموضه لاتتجاوز 0.5٪.
العنوان:

الجوف - السعودية
القسم: 

اتصل

7/7/2020
صورة الاعلان: مطلوب مسؤول شؤون موظفين

مطلوب مسؤول شؤون موظفين

(فرصة عمل)

-النظر في طلبات التوظيف المقدمة من الأقسام ونشر الإعلان ومتابعة الإعلان حتى التوظيف من مقابلات وخلا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

5/7/2020
صورة الاعلان: كل ما تبحث عنه في برادك ستجده لدينا وأكثر

كل ما تبحث عنه في برادك ستجده لدينا وأكثر

(للبيع)

كل ما تبحث عنه في برادك ستجده لدينا وأكثر عرض لبراد هولندي بورق بحالة مميزة وأبعاد ممتازة للبيع بجدة.
العنوان:

جازان - السعودية

1 ريال

5/7/2020
صورة الاعلان: مطلوب سائقين فورك لفت ودينات وشاحنات

مطلوب سائقين فورك لفت ودينات وشاحنات

(فرصة عمل)

مطلوب سائقين فورك لفت وكذلك سائقين دينات وسائقين شاحنات.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,500 ريال

5/7/2020
صورة الاعلان: معلمات للتأسيس والمتابعة وصعوبات التعلم في جميع أنحاء المملكة

معلمات للتأسيس والمتابعة وصعوبات التعلم في جميع أنحاء المملكة

(فرصة عمل)

معلمات تأسيس ومتابعة وشرح الدروس وتحفيظ القرآن بالتجويد وتعليم القراءة والكتابة بالطريقة النورانية و.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

4/7/2020
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