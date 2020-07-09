كمامات قفازات معقمات

(للبيع)
|للبيع كمامات زرقاء ثلاثة طبقات جودة عاليه الكرتون 50 حبه ب 29 ثلاثة علب الحبة ب 26 معقم 250 مل سعر الحبه 25 ريال شكل العلبة عصري معقم 1 لتر سعر الحبه 38 ريال كمامات KN95 سعر الحبة 9 ريال سعر العلبة 50 كمامة ب 350 والتوصيل مجاني داخل جدة قفازات اسود فينيل بدون بودره السعر 38 ريال للعلبة 80 قفاز اسعار خاصة للكميات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عمر حسن
|التليفون:
|0548827140
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|حي مشرفة- جدة
مكة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10 ريال
|تاريخ الإعلان:
|9/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062639
اتصل
1 ريال
500 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
1 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
1 ريال
1,500 ريال
1 ريال