كمامات طبية kn 95 بفلتر

(للبيع)
|متوفر كمامات الصفا . kn 95 .بفلتر . بفلتر . بفلتر بنقول للتأكيد السعر اقل من 7.90 ج 🤗👍 ومعاها كل الاوراق . الجودة والتصاريح وباقى الاوراق . والسجل التجارى والبطاقة الضريبية ومطابقة للمواصفات للتواصل ت. 01281450635 واسعار خاصة للكميات الكبيرة كمااااان ،،،👍☺️
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Ayad
|التليفون:
|00201281450635
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|العنوان:
|المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|31/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095636
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