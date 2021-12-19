كل ما تود معرفته عن دراسات الجدوى س و ج من مدى

(للاستثمار)
|يعتبر الاستثمار جزء أساسي من اقتصاد أي بلد ويعول عليه كثيرًا في تحقيق التنمية الإقتصادية الشاملة وزيادة الدخل القومي للبلاد وتخفيض البطالة وزيادة الإنتاج، لذا يحرص الكثيرين على دخول مجال الاستثمار من خلال إقامة مشاريع صغيرة وتطوير مشروعاتهم القائمة أيضًا، وكما أن الاستثمار مهم للاقتصاد كذلك أيضًا دراسات الجدوى جزء لا يتجزأ من حياة أي مشروع قائم أو مشروع مستقبلي.01025401017 إذا كنت تريد البدء في تنفيذ المشروع الخاص بك وإنجاح مشروعك فعليك الإهتمام بدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مدى
|التليفون:
|201025401017
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|العنوان:
|201025401017- الرياض
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115809
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111 جنيه
1 جنيه