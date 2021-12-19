كل ما تود معرفته عن دراسات الجدوى س و ج من مدى

(للاستثمار)

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تفاصيل الإعلان
يعتبر الاستثمار جزء أساسي من اقتصاد أي بلد ويعول عليه كثيرًا في تحقيق التنمية الإقتصادية الشاملة وزيادة الدخل القومي للبلاد وتخفيض البطالة وزيادة الإنتاج، لذا يحرص الكثيرين على دخول مجال الاستثمار من خلال إقامة مشاريع صغيرة وتطوير مشروعاتهم القائمة أيضًا، وكما أن الاستثمار مهم للاقتصاد كذلك أيضًا دراسات الجدوى جزء لا يتجزأ من حياة أي مشروع قائم أو مشروع مستقبلي.01025401017 إذا كنت تريد البدء في تنفيذ المشروع الخاص بك وإنجاح مشروعك فعليك الإهتمام بدر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مدى
التليفون: 201025401017

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 201025401017- الرياض
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/12/2021
رقم الإعلان: 2115809
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