كل ما تبحث عنه في برادك ستجده لدينا وأكثر عرض لبراد هولندي بورق بحالة مميزة وأبعاد ممتازة للبيع بجدة بسعر مناسب لك رقم العرض هو 11907 براد من نوع بورق Burg موديل 2007 طول 14 متر و 60 سم ارتفاع كلي 270 سم عرض كلي 260 سم شاسيه كامل عريض قوي جدا المبرد كارير فيكتور 1800 تبريد وتجميد حتى -20 أرضية المونيوم كاملة نسافات جانبية مطبخ للسائق باب جانبي - بابين خلفي مكان للكفرات الاحتياطي للتواصل والمعاينة رقم جوال 0509313043 بادر بالتواصل